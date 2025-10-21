След убийството на 15-годишно момче: Митов се срещна с ръководствата на моловете в София

Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник

М инистърът на вътрешните работи Даниел Митов и висшият мениджмънт на големите търговски центрове в София проведоха работна среща. На нея беше обсъдено оптимизирането на мерките за сигурност в обектите, предаде NOVA.

„Трябва да си говорим за това какво се случва в семействата. Фокусът трябва да е върху това как си възпитаваме децата, знаем ли ги къде са. Семейството и училището са в основата. Какво правят деца с хладни оръжия в мола и в училище”, каза ресорният министър. По думите му МВР може и трябва да осигури присъствие на полицаи в търговските обекти в страната, особено в следващите месеци, когато пазаруването преди Коледа ще е по-интензивно.

„Разбрахме се с мениджмънта на търговските обекти, че ще продължи да инвестира в охрана и технологии”, посочи Митов. Той подчерта, че разговорите ще продължат.

Повод за срещата е инцидентът в столичен търговски център, при който след спречкване между връстници загина 15-годишно момче.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави въпроси относно сигурността и контрола в местата, където ежедневно се събират голям брой млади хора. Разследването на инцидента продължава под надзора на прокуратурата.

