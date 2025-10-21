България

След убийството на 15-годишно момче: Митов се срещна с ръководствата на моловете в София

Ще бъдат обсъдени възможностите за оптимизиране на мерките за сигурност

Обновена преди 1 час / 21 октомври 2025, 13:19
Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му
Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив
Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа
12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка
Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум
Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник

Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник
Маскиран нападна с чук бившия зам.-градски прокурор на София до дома му

Маскиран нападна с чук бившия зам.-градски прокурор на София до дома му

М инистърът на вътрешните работи Даниел Митов и висшият мениджмънт на големите търговски центрове в София проведоха работна среща. На нея беше обсъдено оптимизирането на  мерките за сигурност в обектите, предаде NOVA.

„Трябва да си говорим за това какво се случва в семействата. Фокусът трябва да е върху това как си възпитаваме децата, знаем ли ги къде са. Семейството и училището са в основата. Какво правят деца с хладни оръжия в мола и в училище”, каза ресорният министър. По думите му МВР може и трябва да осигури присъствие на полицаи в търговските обекти в страната, особено в следващите месеци, когато пазаруването преди Коледа ще е по-интензивно.

„Разбрахме се с мениджмънта на търговските обекти, че ще продължи да инвестира в охрана и технологии”, посочи Митов. Той подчерта, че разговорите ще продължат.

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания

Повод за срещата е инцидентът в столичен търговски център, при който след спречкване между връстници загина 15-годишно момче.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави въпроси относно сигурността и контрола в местата, където ежедневно се събират голям брой млади хора. Разследването на инцидента продължава под надзора на прокуратурата.

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

Източник: NOVA, Петра Куртева/БТА    
Последвайте ни
ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

Министерството на финансите взе нов дълг за 300 млн. лева

Министерството на финансите взе нов дълг за 300 млн. лева

„Никога няма да те убия“: Публикацията на Кристен Бел за годишнината ѝ шокира феновете

„Никога няма да те убия“: Публикацията на Кристен Бел за годишнината ѝ шокира феновете

Пазарът на имоти продължава да расте

Пазарът на имоти продължава да расте

pariteni.bg
Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 10 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 10 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 8 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 10 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изненадващата част от тялото, която мъжете намират за секси, а жените крият

Изненадващата част от тялото, която мъжете намират за секси, а жените крият

Любопитно Преди 51 минути

Дори мъжете, които харесват мускулести и атлетични жени, споделят, че намират корема за секси и го предпочитат пред изваяни коремни мускули

Мъж от Пловдив отвлече и изтезава момиче в Германия, осъдиха го на 10 години

Мъж от Пловдив отвлече и изтезава момиче в Германия, осъдиха го на 10 години

България Преди 1 час

Русиков бе обвинен за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, средна телесна повреда, нанесена по особено мъчителен начин

Изненадващите ползи от 1000 крачки след вечеря

Изненадващите ползи от 1000 крачки след вечеря

Любопитно Преди 1 час

Открий как кратката вечерна разходка подобрява храносмилането, сърдечното здраве, психическото благополучие и качеството на съня

Китайка откраднала историческо злато от френски музей

Китайка откраднала историческо злато от френски музей

Свят Преди 1 час

Тя е задържана в Барселона

<p>Саркози в килия от&nbsp;9 кв. метра с душ, тоалетна и телевизор</p>

Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“

Свят Преди 2 часа

Условията за бившия президент Саркози не се различават от тези за останалите затворници – 9 кв.метра, с душ и тоалетна. От днес Никола Саркози е най-известният затворник на Франция. Мненията за това са противоположни.

Сезонът на бургерите в Happy

Сезонът на бургерите в Happy

Любопитно Преди 2 часа

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Свят Преди 2 часа

Радев: Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало

Близките на жертвите от наводненията ще получат 15 000 лв. помощ

Близките на жертвите от наводненията ще получат 15 000 лв. помощ

България Преди 2 часа

Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

България Преди 3 часа

Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в преформатирано управление на България, съобщиха от формацията

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Свят Преди 3 часа

Преди месец тя заяви, че балансът между мъжете и жените в правителството ѝ и в изпълнителния комитет на управляващата ѝ партия "ще бъде сравним с този в скандинавските страни"

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

Дъг Мартин

Бившият спортист Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи

Свят Преди 3 часа

Мартин загубил съзнание след арестуването си на 18 октомври и починал в болница

"Само не доживотен затвор": Убиецът на Ангел от Пазарджик моли за по-ниска присъда

"Само не доживотен затвор": Убиецът на Ангел от Пазарджик моли за по-ниска присъда

България Преди 3 часа

Преди началото на съдебния процес роднини и близки на убитото момче протестираха пред сградата на съда

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Свят Преди 3 часа

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Любопитно Преди 3 часа

Тя се ангажира организацията да бъде двигател на образователни и финансови иновации

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

България Преди 3 часа

Олимпийският и трикратен световен шампион е обект на постоянен интерес от страна на богатите арабски държави

Всичко от днес

От мрежата

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Черно море Тича с открито писмо след скандала в Самоков

Gong.bg

Спартак Варна се обърна към Бойко Борисов за помощ

Gong.bg

ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание

Nova.bg

Назначиха охрана на бития прокурор и семейството му

Nova.bg