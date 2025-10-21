„Никога няма да те убия“: Публикацията на Кристен Бел за годишнината ѝ шокира феновете

К ристен Бел ограничи коментарите в своя Instagram профил след вълна от критики към публикацията ѝ по повод 12-ата годишнина от сватбата ѝ с Дакс Шепърд, която мнозина определиха като „безчувствена“.

В понеделник звездата от сериала „Никой не иска това“ не обърна внимание на критиките, предизвикани от противоречивата ѝ публикация от уикенда, в която тя написа: „Честита 12-та годишнина от сватбата ни с мъжа, който веднъж ми каза: „Никога няма да те убия.“

Бел сподели спомен, в който актьорът ѝ казал, че „много мъже са убивали съпругите си в даден момент“, но я уверил, че „никога“ не би постъпил така, въпреки че е „силно изкушаван да я убие“.

45-годишната актриса бе незабавно разкритикувана, тъй като октомври е месец за повишаване на осведомеността относно домашното насилие.

„Това е изключително тъжно и безчувствено, като се има предвид, че е месец за осведоменост за домашното насилие и хиляди жени са загинали от ръцете на мъжа, на когото са се доверили...“, написа един потребител.

„Само за информация, публикуването на този надпис по време на месеца за осведоменост за домашното насилие е невероятно глухо :/ моля, преосмислете го“, добави друг. „О, уау... много странно е да се каже това 🧐“, съгласи се трети.

Kristen Bell accused of downplaying domestic violence in ‘tone-deaf’ anniversary post to husband Dax Shepard https://t.co/REGu7QIkz5 pic.twitter.com/Z5fujKBWLa — New York Post (@nypost) October 20, 2025

Някои потребители отбелязаха, че темата за насилието не бива да се приема лекомислено и определиха публикацията на Бел като „шега“, която тя вероятно е сметнала за „сладка“.

Бел все още не е коментирала публично скандала. Междувременно бившата звезда от „Вероника Марс“ едва не забрави, че годишнината ѝ с Шепърд е в петък, докато репортер от „Entertainment Tonight“ не ѝ напомни по време на премиерата на втория сезон на „Никой не иска това“ в четвъртък.

Kristen Bell limits social media comments after ‘tone-deaf’ post about Dax Shepard wedding anniversary https://t.co/tT1MQMAY1u pic.twitter.com/lSI9Fwv5gz — Page Six (@PageSix) October 21, 2025

Докато разговаряше с журналиста на червения килим, тя благодари за напомнянето, казвайки: „Знаеш ли, че не си спомням това? О, Боже. Толкова се радвам, че ми каза.“

Въпреки че не си спомни за годишнината, Бел сподели, че тя и 50-годишният Шепърд са планирали романтична вечер, макар да не беше сигурна дали и той си спомня за специалния ден. Бел и водещият на подкаста „Armchair Expert With Dax Shepard“ се ожениха през 2013 г.

Двойката има две дъщери – 12-годишната Линкълн и 10-годишната Делта.