ЕП прие реформата на шофьорските книжки в ЕС

Тя ще насърчи притежаването на електронни книжки.

21 октомври 2025, 15:42
ЕП прие реформата на шофьорските книжки в ЕС
Е вродепутатите окончателно приеха реформа на шофьорските книжки в Европейския съюз (ЕС), която трябва да попречи на шофьорите да избегнат отнемането на книжките си в чужбина и ще насърчи притежаването на електронни книжки.

Целта на реформата е да се намали броят на смъртните случаи по пътищата в ЕС, който през 2024 г. е достигнал близо 20 000.

Тя въвежда по-строги правила за подновяване на шофьорските книжки, по-високи изисквания за получаването им и насърчава обмена на информация между държавите, за да се предотврати избягването на санкции от страна на извършителите на тежки пътни нарушения в чужбина.

В момента близо 40% от шофьорите, на които е отнето или спряно свидетелството за управление на МПС в държава, различна от тази, в която е било издадено, остават безнаказани, отбеляза докладчикът на текста, италианският социалист Матео Ричи, цитиран от АФП.

„С новите правила (шофьор), който загуби шофьорската си книжка в европейска страна за тежко нарушение, вече няма да може да шофира в никоя друга държава членка“, заяви той в пленарната зала.

Новата регламентация въвежда и максимален срок на валидност от 15 години за шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети, който може да бъде намален на 10 години в държавите, където шофьорската книжка се използва като документ за самоличност.

Срокът на валидност може да бъде съкратен и за шофьори над 65 години.

ЕС възнамерява също да ускори преминаването към електронни шофьорски книжки и да направи цифровата книжка, достъпна на мобилни телефони, основния формат на документ за правоуправление.

Гражданите, които подадат заявление за това, обаче ще могат да и получат физически документ.

Изпитът за шофьорска книжка ще трябва да включва повече въпроси, свързани с безопасността на уязвимите участници в движението (пешеходци, велосипедисти и др.), като мъртвите ъгли или отварянето на вратите. Рисковете, свързани с използването на телефона по време на шофиране, също трябва да бъдат разгледани.

Реформата въвежда и двугодишен пробен период за младите шофьори, през който те ще подлежат на по-строги правила и санкции.

Всички 17-годишни младежи ще могат да карат кола или мотоциклет в присъствието на придружител, като възрастта за самостоятелно шофиране остава 18 години.

