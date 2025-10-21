Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

Б лизки на 21-годишния Ангел Здравков организираха протест пред Съдебната палата в Пловдив преди делото за смъртта му. Младежът беше намушкан два пъти с нож, а мотивът е ревност, предаде NOVA.
Ученикът Никола Райчев, който вече беше осъден за престъплението на доживотен затвор, обжалва наказанието. Адвокатът му поиска ново разглеждане на делото и намаляване или отмяна на присъдата.
Година след жестокото убийство на младеж в Пазарджик: Близките на протест
Близките на жертвата направиха паралел между убийството и случая с 15-годишното момче, намушкано в столичен мол.
„Един път каза в залата "съжалявам", ама това "съжалявам" не ми доведе детето у нас. Затова искаме доживотен затвор. Трябва да приключат тези безумства. Те продължават. Ето, виждате - поредният случай вчера. Докато няма закони, докато не се спазват и не се наказва, ще продължават. Нашите деца ще изчезват“, Михаела Здравкова, майка на убития младеж.
Произнасят присъдата за убийството на 21-годишния Ангел от Пазарджик
„В държавата трябва нещо коренно да се промени. Ако това момче го пуснат след 20 години, точно след пет дни ще дадат по телевизията, че някой е намушкал друг на центъра.Заради това се случва. Снощи гледах - в мола, това момче“, Александър Здравков, чичо на убития младеж.