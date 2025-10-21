Свят

Комари са открити за първи път в Исландия

Климатичната криза прави страната по-гостоприемна за насекомите

21 октомври 2025, 15:54
Комари са открити за първи път в Исландия
Източник: iStock

К омари са открити в Исландия за първи път, тъй като климатичната криза прави страната по-гостоприемна за насекомите, предаде The Guardian

До този месец Исландия беше едно от малкото места в света без популация от комари. Другото е Антарктида.

Учените отдавна предсказват, че комарите биха могли да се установят в Исландия, тъй като страната разполага с изобилие от места за размножаване, като блата и езера. Въпреки това много видове няма да могат да оцелеят в суровия климат.

Но Исландия се затопля с четири пъти по-бързо от останалата част на северното полукълбо. Ледниците се топят, а риби от по-топли, южни води, като скумрията, са забелязани в исландските води.

С глобалното затопляне все повече видове комари се появяват по света. Във Великобритания тази година бяха открити яйца на египетския комар (Aedes aegypti), а азиатският тигров комар (Aedes albopictus) беше намерен в Кент. Тези инвазивни видове могат да разпространяват тропически болести като денга, чикунгуня и вируса Зика.

Матиас Алфредсон, ентомолог от Института по естествени науки на Исландия, потвърди находките. Той лично идентифицира насекомите, след като те били изпратени до него от гражданин-учен.

Той заяви: „Три екземпляра от вида Culiseta annulata бяха открити в Кидафел, Кьос – две женски и един мъжки. Всички бяха събрани от винени въжета по време на улов на молци.“

Този вид е устойчив на студ и може да оцелее в исландските условия, като се укрива през зимата в мазета и хамбари.

Бьорн Хялтасон откри комарите и публикува за това във Facebook групата „Насекоми в Исландия“. „На здрачаване на 16 октомври забелязах странна муха на лента с червено вино“, каза Бьорн, визирайки капана, който използва за привличане на насекоми. „Веднага се досетих какво става и бързо улових мухата. Беше женска.“

Той уловил още два комара и ги изпратил в научния институт, където били идентифицирани.

Източник: The Guardian    
Източник: The Guardian
