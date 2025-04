Политическите и обществени реакции у нас след смъртта на папата

Н а 88-годишна възраст си отиде Папа Франциск. Скръбната вест съобщи Ватиканът. Аржентинският понтифик, роден като Хорхе Марио Берголио, оглавяваше Католическата църква от 2013 г., когато наследи Бенедикт XVI след историческата му оставка.​

Смъртта му бе обявена от кардинал Кевин Фарел в официално изявление.

Представителят на българската православна църква в Рим Иван Иванов сподели, че папа Франциск е бил велика личност и радетел за мира.

„Той успяваше да консолидира абсолютно всички християни и не само, всички религиозни лидери в посока на разрешаване на конфликтите по света и за това се бореше до последно. Всъщност той отдаде живота си на борбата за мир по света, като продължи тази линия от страна на неговите предшественици“, посочи Иванов, цитиран от NOVA.

Минути след обявяването на кончината на папа Франциск, българският патриарх Даниил изказа съболезнования към всички от Римокатолическата църква.

„Нека да си спомним, че нашият живот тук, на Земята е кратък. Неговият смисъл в Царството Небесно”, каза патриархът. И допълни, че всички ще се молим за сполучлив избор на приемник на папа Франциск.

Политическите реакции у нас:

Президентът на България Румен Радев изрази своите съболезнования в Х.

„Негово Светейшество папа Франциск посвети службата си на мира, разбирателството и единството между народите. Той защитаваше хуманността, правото на живот и справедливостта във време на големи изпитания за човечеството. Сърдечни съболезнования на Светия престол и на всички католици в България и по света“, допълни държавният глава.

His Holiness Pope Francis devoted his service to the peace, understanding and unity among peoples. He defended humanity, the right to life and justice in a time of great trials for humanity. Heartfelt condolences to the Holy See and all Catholics in Bulgaria and in the world. pic.twitter.com/8pzKlXvaMc