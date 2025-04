Кой може да бъде следващият папа? Кардиналите, които могат да наследят Франциск

С лед като новината за кончината на папа Франциск обиколи света, в сенките на Сикстинската капела започва да се оформя нещо ново — очакването на бъдещия духовен водач. В дните, когато камбаните на Рим бият в памет, погледите на милиони вече са насочени към възможните приемници на Светия престол. Сред тях има познати лица — харизматични, противоречиви, прогресивни. Кой ще облече бялата дреха? Кой ще излезе пред света с думите „Habemus Papam“?

Кой може да е следващият папа, пише Independent .

Здравето на папа Франциск рязко се влоши, след като 88-годишния понтифик бе диагностициран с „двустранна пневмония“ - дълго време бе съобщавано, че състоянието му „продължава да представлява сложна картина“. След дълго лечение в болница той бе изписан, но публичните му прояви му бяха рядкост.

Лъч надежда донесе изненадващата поява на папа Франциск, който се включи във Великденските тържества на площад „Свети Петър“ във Ватикана, където хиляди вярващи се събраха за празничната литургия.

След смъртта на папата или в редки случаи на оставка, като например при папа Бенедикт XVI, Ватиканът свиква папски конклав, на който колегията на кардиналите се събира, за да избере следващия глава на Църквата.

Според правилата на конклава от 22 януари 2025 г. от 252 кардинали има 138 избиратели. Само тези, които са на възраст под 80 години, могат да участват в тайното гласуване в Сикстинската капела.

Четири кръга на гласуване ще се провеждат всеки ден, докато един кандидат не получи основните две трети от гласовете, в процес, който обикновено продължава от 15 до 20 дни, според уебсайта на Конференцията на католическите епископи на САЩ.

Вече има редица известни кардинали, чиито имена са предложени за заемане на ролята. През 2020 г. Едуард Пентин издаде авторитетна книга по темата, озаглавена: Следващият папа: Водещите кардинали-кандидати.

Кардинал Пиетро Паролин

Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin says there is “still time for goodwill, there is still room for negotiation” to prevent the “horrors of war.” He calls on the faithful to pray and fast for peace on Ash Wednesday. “We believers do not lose hope.” #Ukraine pic.twitter.com/dSjdoS1iW8