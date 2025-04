На Светли понеделник: Отиде си папа Франциск

П апа Франциск почина на 88-годишна възраст, съобщи Ватиканът, предава Sky News. Аржентинският понтифик, роден като Хорхе Марио Берголио, оглавяваше Католическата църква от 2013 г., когато наследи Бенедикт XVI след историческата му оставка.​

BREAKING: Pope Francis has died at the age of 88, the Vatican has announced.https://t.co/d40fgMNYxi



