Свят

Токсично олово в бананите след „най-тежката екологична катастрофа“ в историята на Бразилия застрашава здравето на децата

Концентрациите на олово и други токсични елементи надвишават лимитите на ФАО (Организацията по прехрана и земеделие към ООН) за деца и могат да причинят дългосрочни здравословни проблеми

20 февруари 2026, 06:36
Токсично олово в бананите след „най-тежката екологична катастрофа“ в историята на Бразилия застрашава здравето на децата
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock

И зследователи предупреждават за наличието на потенциално токсични елементи в банани, отглеждани в района на Мариана в Бразилия – мястото на катастрофалното скъсване на язовирната стена „Фундао“ през 2015 г. Според резултатите този плод, както и маниоката и какаото, отглеждани в община Линярес, съдържат остатъци от минни отпадъци, които надвишават нормите за безопасност, пише IFL

Най-тежката екологична катастрофа в историята на Бразилия

През 2015 г. язовир за съхранение на отпадъци от добив на желязна руда, собственост на компанията Samarco, се срина. В рамките на минути над 50 милиона кубични метра токсична тиня – количество, достатъчно да напълни 20 000 олимпийски басейна – се изляха в басейна на река Рио Досе.

Бедствието отне живота на 19 души и причини огромни екологични щети. Около 80% от местната растителност по поречието на реката беше унищожена, а масовият мор на риба доведе до изчезване на птичи популации. Десет години по-късно последиците продължават да изплуват под формата на замърсена храна.

Токсини в почвата и хранителната верига

Ново проучване на изследователи от Бразилия и Испания показва, че култури като банани, маниока и какао са силно засегнати от тежки метали като кадмий, хром, мед, никел и олово. Растенията абсорбират тези елементи от почвата и ги натрупват в ядливите си части.

„Нашият екип установи, че съдържанието на железен оксид в почвата (основен компонент на минните отпадъци) е пряко свързано с нивата на токсини в растенията“, обяснява Аманда Дуим, водещ автор на изследването. Концентрациите на мед и олово са особено високи, надвишавайки допустимите граници на ФАО.

Рискът за децата: IQ дефицит и неврологични увреждания

Екипът установи, че докато за възрастните рискът при консумация е в рамките на допустимото, то за децата на възраст до 6 години ситуацията е критична.

Олово (Pb): Дори ниски дози при хронично излагане се свързват с перманентни неврологични увреждания, намаляване на коефициента на интелигентност (IQ), дефицит на вниманието и поведенчески разстройства.

Кадмий (Cd): Продължителният прием може да увреди функцията на бъбреците и развитието на скелета.

Никел и Мед: Прекомерните количества водят до стомашно-чревни проблеми, чернодробна токсичност или алергични реакции.

Децата са по-уязвими, тъй като приемат повече храна спрямо телесното си тегло, абсорбират токсините по-лесно и имат незрели системи за детоксикация.

Дългосрочна заплаха от рак

Изследователите предупреждават, че продължителната консумация на замърсена храна носи кумулативен риск. „В дългосрочен план съществува риск от канцерогенни заболявания поради възможността за директно и индиректно увреждане на ДНК“, казва съавторът Тамирес Черубин.

Всичко зависи от способността на човешкото тяло да метаболизира тези елементи, но десетилетие след бедствието „Фундао“, „отровната реколта“ на Бразилия остава сериозна заплаха за общественото здраве.

Токсични елементи Язовир Фундао Минни отпадъци Замърсена храна Тежки метали Здраве на децата Екологична катастрофа Бразилия Риск от рак Замърсяване на почвата Мариана
Последвайте ни
Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ

Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ

Почитаме Огнения чудотворец: Защо днес е добре да се пазим от „лоши очи“?

Почитаме Огнения чудотворец: Защо днес е добре да се пазим от „лоши очи“?

Използвате ли парола, генерирана от изкуствен интелект? Може би е време да я смените

Използвате ли парола, генерирана от изкуствен интелект? Може би е време да я смените

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Кеф ти комби, кеф ти седан, Audi показа най-злото си предложение от години

Кеф ти комби, кеф ти седан, Audi показа най-злото си предложение от години

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 10 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 11 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 10 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сменете тези 5 неща в кухнята си: Те гъмжат от бактерии

Сменете тези 5 неща в кухнята си: Те гъмжат от бактерии

Любопитно Преди 19 минути

В кухнята има неща, които натрупват мръсотия и бактерии по-бързо, отколкото си мислите

Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

България Преди 7 часа

През тази година значително засилихме борбата с наркотрафика и наркоразпространението, отчете Митов

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Свят Преди 9 часа

Братът на Андрю, крал Чарлз III, не е бил предварително предупреден за ареста

Какво става, две банки фалираха в Украйна

Какво става, две банки фалираха в Украйна

Свят Преди 9 часа

И двете банки са определени като "проблемни"

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

Свят Преди 11 часа

United Group въвежда нова управленска структура за защита на независимостта на своите новинарски медии

United Group въвежда нова управленска структура за защита на независимостта на своите новинарски медии

Свят Преди 11 часа

Радарен срив на летище Атина

Радарен срив на летище Атина

Свят Преди 11 часа

Преди малко повече от месец гръцките власти затвориха въздушното пространство на страната

Йотова: Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз

Йотова: Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз

България Преди 11 часа

Президентът: Можем да вървим напред само ако сме заедно

Гюров назначи Марин Райков и Ради Найденов за зам.-министри в МВнР

Гюров назначи Марин Райков и Ради Найденов за зам.-министри в МВнР

България Преди 12 часа

Разпитаха българка по делото срещу Егисто От

Разпитаха българка по делото срещу Егисто От

Свят Преди 12 часа

Прокуратурата иска да докаже, че От е бил агент на руската ФСБ

Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна

Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна

България Преди 13 часа

Спрямо мъжа са предявени обвинения

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Иначе ще се случат лоши неща

<p>САЩ настояват за мащабно &quot;рестартиране&quot; на НАТО</p>

САЩ настояват за мащабно "рестартиране" на НАТО, включително прекратяване на мисията в Ирак

Свят Преди 14 часа

Натискът от страна на Вашингтон, който също така иска да намали мироопазващата операция в Косово, вътрешно е станал известен като "връщане към фабричните настройки", съобщиха четирима дипломати

Кървава мистерия с шестима убити и самоубийство в САЩ

Кървава мистерия с шестима убити и самоубийство в САЩ

Свят Преди 14 часа

С полицията се свързало и семейството на заподозрения

Четирима зверски пребили абитуриент в Монтана, вече са обвиняеми

Четирима зверски пребили абитуриент в Монтана, вече са обвиняеми

България Преди 14 часа

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

България Преди 14 часа

Йорданов: Ако това е вярно, не можем да допуснем такъв представител в Министерски съвет

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция

Edna.bg

Дъщерята на актьора Мариан Бачев напуска бащиното огнище

Edna.bg

САЩ детронира Канада - стана олимпийски шампион по хокей за жени

Gong.bg

Щутгарт помете Селтик, вече гледа към 1/8-финалите

Gong.bg

Гренландия - "Зелената земя", обгърната в сняг и лед (СНИМКИ+ВИДЕО)

Nova.bg

59 г. от рождението на Кърт Кобейн: Историята на рок легендата, останала във вечността

Nova.bg