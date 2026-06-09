България

Плач на дете и заплахи за убийство заради няколко череши: Мъж прегази с кола детско колело в село Лесново (ВИДЕО)

По случая вече е образувано досъдебно производство, а местната общност се вдига на протест в подкрепа на пострадалото семейство

9 юни 2026, 11:59
Плач на дете и заплахи за убийство заради няколко череши: Мъж прегази с кола детско колело в село Лесново (ВИДЕО)
Източник: скрийншот/FB

Н елеп и шокиращ случай на брутална агресия взриви лятното спокойствие в елинпелинското село Лесново. Видеоклип, заснет от потърпевшия баща и разпространен в социалните мрежи, предизвика вълна от остро обществено възмущение. На кадрите се вижда как зрял мъж с луксозен автомобил съзнателно прегазва велосипеда на 9-годишно момиченце след абсурден спор за няколко череши. По случая вече е образувано досъдебно производство, а местната общност се вдига на протест в подкрепа на пострадалото семейство.

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  • Конфликтът: От невинна игра до заплахи за убийство

Всичко започва по време на обичайната вечерна разходка на Цветко Цветков и 9-годишната му дъщеря. „Разхождахме се из селото и видяхме хубаво черешово дърво. Предложих на дъщеря ми да си откъсне няколко череши. Понеже клоните бяха високи, я качих на раменете си“, споделя бащата в социалните мрежи. В този момент в далечината се появява лек автомобил, чийто шофьор започва настойчиво да присветва с фаровете си.

Усещайки, че ситуацията може да ескалира, Цветков изважда телефона си, за да документира случващото се. Опасенията му се оправдават секунди по-късно. Водачът приближава и с предницата на возилото си буквално настъпва и затиска детския велосипед, блокирайки възможността на бащата и детето да си тръгнат.

„Моля ви се, върнете се назад, защото в момента за пет череши мачкате на детето ми колелото. Не сме взели нито плик да ги берем, да ги крадем“, чува се да казва Цветков във видеото, докато на заден план отекват писъците и хълцането на уплашеното момиченце. В разгара на скандала на мястото пристига и съпругата на шофьора, която чистосърдечно признава, че дървото изобщо не е тяхна собственост, и дори призовава: „Снимайте го и го изпратете в полицията. Това е мъжът ми“.

След като бащата заявява, че ще повика органите на реда, тъй като подозира, че шофьорът е употребил алкохол, агресията преминава всякакви граници. „Айде извикай полиция, боклук. Ще те утрепам!“, крещи по-възрастният мъж, сипейки ругатни пред очите на разплаканото дете.

  • Психическият срив и арогантността след акта

Дни след инцидента емоционалните последствия за семейството остават тежки. „Не мога да спя. Семейството ми също не може да спи. Вместо да се радва на първите дни от ваканцията, дъщеря ми постоянно се връща към този спомен“, разказва Цветков. Най-голямото предизвикателство за него се оказало да обясни на 9-годишното момиче защо един възрастен човек може да постъпи по този начин. Бащата споделя, че е опитал да успокои детето, обяснявайки му, че това е просто „проява на слаб характер“ и че нормалните хора не решават проблемите си така.

Вместо катарзис и извинение, на следващия ден Цветков получава телефонно обаждане от извършителя. „Не получих извинение. Обади се и ми предложи да се „разберем“. Разговорът беше толкова арогантен, че реших да го запиша“, допълва той. Именно това безочливо поведение го мотивира да публикува видеото в интернет и да потърси правосъдие, категоричен, че не става дума за лична вендета, а за отказ да се подминава подобна саморазправа.

  • Реакцията на институциите и общността

След подадена жалба в местното РПУ – Елин Пелин, полицията е реагирала своевременно. Извършителят е бил бързо установен, задържан и доведен в районното управление за снемане на писмени сведения. Към преписката са приобщени и видеозаписите от инцидента. Материалите вече са окомплектовани и изпратени в Районната прокуратура в Елин Пелин за преценка на извършено престъпление от общ характер.

Случаят обаче отдавна излезе извън рамките на юридически казус и се превърна в кауза за жителите на Лесново. В неделя, 14 юни, в центъра на селото е организиран мирен протест в подкрепа на пострадалото семейство. Един от организаторите, Цветан Иванов, призова съгражданите си към мирна, но категорична позиция: „Нека покажем съпричастност, но без да се посяга на чужда собственост и без допълнително напрежение. Не искаме нови конфликти“.

Впоследствие се намесва и истинската собственичка на черешовото дърво. Тя е напълно съгласна хората да берат от черешата й, стига да не чупят клони.

Източник: Фейсбук    
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