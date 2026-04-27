24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

Цветков успя да направи внушителните 276 обиколки на лекоатлетическата писта, равняващи се на малко над 110 километра

27 април 2026, 12:44
К огато спортният дух срещне голямото сърце, границите на човешките възможности се размиват. В рамките на денонощие стадионът в град Елин Пелин се превърна в сцена на едно забележително изпитание на волята. Местният бегач Цветко Цветков завърши своя 24-часов благотворителен ултрамаратон, обединен от каузата „Заедно за Краси, Радост и Благодат”.

  • Предизвикателството: 276 обиколки в името на доброто

Стартът бе даден на 24 април в 17:00 часа, а финалът дойде точно 24 часа по-късно. За това време Цветков успя да направи внушителните 276 обиколки на лекоатлетическата писта, равняващи се на малко над 110 километра. Постижението му е резултат не само на физическа подготовка, но и на строг режим на хидратация и хранене в движение. Бегачът сподели, че за денонощието е изпил 10 литра вода и е приел сериозно количество енергия под формата на плодове, шоколади, електролити и магнезий.

Пътят към финала обаче не бе лесен. Нощните часове подложиха на изпитание духа на спортиста, когато температурите паднаха до суровите 2°C. Студът наложи непланирана двучасова почивка, която Цветко прекара в колата си.

„След нея „вработването” беше дълго и тежко, което провали първоначалните ми планове за 100 мили (160 км), но каузата беше по-важна от цифрите“, сподели той след състезанието.

  • Едно обединено общество

Маратонът на Цветков не беше самотно занимание. Над 50 активни бегачи се включиха в различни етапи от трасето, за да дадат своята подкрепа. Трима от тях преминаха границата от 50 километра, а един истински герой остана неотлъчно до Цветко през цялото денонощие, изминавайки същите 110 километра.

Стадионът оживя в истински празник, когато на място пристигнаха Красимир Вишев и неговите дъщери. Появата им привлече десетки деца с велосипеди, млади надежди от футболния клуб „Мургаш“, както и ученици от НУ „Христо Ботев“. Присъствието на децата и местната общност превърна спортното събитие в урок по емпатия и солидарност.

  • Мисията изпълнена: Над 4000 евро за семейството

Основната цел на събитието – финансовата подкрепа за семейството – бе постигната с успех. В края на маратона бяха преброени малко над 4000 евро, които бяха предадени директно на бащата Красимир Вишев. За Цветков прозрачността и директната помощ бяха от ключово значение за смисъла на цялото начинание.

  • Корените на мотивацията

В разговор по време на самото бягане Цветко разкри, че любовта му към дългите разстояния се е зародила преди осем години на легендарната обиколка „Витоша 100“.

„След осем успешни участия реших да дам по-голям смисъл на ултра бягането в нашия край. Хората тук са сплотени, но имат нужда от пример за спорт и добротворчество“, сподели той.

Автор: Стела Христова
Благотворителен ултрамаратон Цветко Цветков Елин Пелин За Краси Радост и Благодат 24-часово бягане Спортен дух Общностна подкрепа Солидарност и емпатия
„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

От тиарите до забранените селфита: Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

От тиарите до забранените селфита: Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Любопитно Преди 16 минути

През 1939 г. светът е шокиран от случая на 5-годишната Лина Медина, която ражда здрав син. Херардо Медина израства, вярвайки, че Лина е негова сестра, докато на 10 години не научава болезнената истина за своето раждане и загадъчния си произход

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

България Преди 17 минути

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

Кола бомба експлодира пред полицейски участък в Ирландия

Кола бомба експлодира пред полицейски участък в Ирландия

Свят Преди 1 час

Атаката е вторият подобен инцидент в рамките на няколко седмици

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

България Преди 1 час

Мъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа

Извънредно кацане в Измир: Самолет с българи на борда прекъсна полет за Ереван

Извънредно кацане в Измир: Самолет с българи на борда прекъсна полет за Ереван

България Преди 1 час

Машината на авиокомпания Aegean е приземена спешно заради пътник с влошено здравословно състояние

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

България Преди 1 час

Паралелно с това се запазват и старите 5-годишни

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Свят Преди 2 часа

На този фон Зеленски внесе в украинския парламент укази за удължаване на срока на военното положение и мобилизацията

<p>Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната&nbsp;</p>

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Свят Преди 2 часа

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

България Преди 2 часа

След години на битка с болестта, възможностите за лечение в България са изчерпани, а последната надежда на семейството е клиника в чужбина

Коул Алън

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Ако бях ирански агент, щях да вкарам картечница“ – Коул Алън разкри шокиращата некомпетентност на охраната и „правилата“ си за убиване в писмо минути преди атаката

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

Свят Преди 2 часа

Изказванията на президента след инцидента на вечерята с кореспондентите в Белия дом, подчертаха неговия инстинкт да представя събитията така, че самият той да изглежда като непоколебим герой - таран, оцелял, като рядко пропуска възможност да прокарва своите приоритети

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

Технологии Преди 2 часа

Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Свят Преди 2 часа

Тя ще се проведе на 7 и 8 юли в турската столица Анкара

„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

Свят Преди 2 часа

Вейджия Дзян, която изигра ключова роля в организирането на събитието, бе седнала до Доналд Тръмп на подиума в момента на произвеждането на изстрелите

Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

България Преди 3 часа

Най-важната му задача беше подготовката и провеждането на предсрочните избори на 19 април

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Свят Преди 3 часа

„Ще умрем ли?“: Холивудският менталист Оз Пърлман разказа за смразяващите секунди, в които се е озовал очи в очи с президента на пода в хотел „Хилтън“

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Техник почина по време на монтажа на сцената за концерта на Шакира

Edna.bg

Елена Калевска: Бяха платили добре, за да ми направят магия

Edna.bg

Ман Юнайтед сменя спонсора на фланелките си за един мач

Gong.bg

Брутална сцена: вратар нокаутира безскрупулно съперник и предизвика масово сбиване (ВИДЕО)

Gong.bg

Президентът обяви кога свиква Народното събрание

Nova.bg

Близки на починал скриха смъртта му, погребали го тайно в двора на къща във Велико Търново 

Nova.bg