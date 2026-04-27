24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

К огато спортният дух срещне голямото сърце, границите на човешките възможности се размиват. В рамките на денонощие стадионът в град Елин Пелин се превърна в сцена на едно забележително изпитание на волята. Местният бегач Цветко Цветков завърши своя 24-часов благотворителен ултрамаратон, обединен от каузата „Заедно за Краси, Радост и Благодат”.

Източник: Личен архив

Предизвикателството: 276 обиколки в името на доброто

Стартът бе даден на 24 април в 17:00 часа, а финалът дойде точно 24 часа по-късно. За това време Цветков успя да направи внушителните 276 обиколки на лекоатлетическата писта, равняващи се на малко над 110 километра. Постижението му е резултат не само на физическа подготовка, но и на строг режим на хидратация и хранене в движение. Бегачът сподели, че за денонощието е изпил 10 литра вода и е приел сериозно количество енергия под формата на плодове, шоколади, електролити и магнезий.

Пътят към финала обаче не бе лесен. Нощните часове подложиха на изпитание духа на спортиста, когато температурите паднаха до суровите 2°C. Студът наложи непланирана двучасова почивка, която Цветко прекара в колата си.

„След нея „вработването” беше дълго и тежко, което провали първоначалните ми планове за 100 мили (160 км), но каузата беше по-важна от цифрите“, сподели той след състезанието.

Едно обединено общество

Маратонът на Цветков не беше самотно занимание. Над 50 активни бегачи се включиха в различни етапи от трасето, за да дадат своята подкрепа. Трима от тях преминаха границата от 50 километра, а един истински герой остана неотлъчно до Цветко през цялото денонощие, изминавайки същите 110 километра.

Стадионът оживя в истински празник, когато на място пристигнаха Красимир Вишев и неговите дъщери. Появата им привлече десетки деца с велосипеди, млади надежди от футболния клуб „Мургаш“, както и ученици от НУ „Христо Ботев“. Присъствието на децата и местната общност превърна спортното събитие в урок по емпатия и солидарност.

Мисията изпълнена: Над 4000 евро за семейството

Основната цел на събитието – финансовата подкрепа за семейството – бе постигната с успех. В края на маратона бяха преброени малко над 4000 евро, които бяха предадени директно на бащата Красимир Вишев. За Цветков прозрачността и директната помощ бяха от ключово значение за смисъла на цялото начинание.

Корените на мотивацията

В разговор по време на самото бягане Цветко разкри, че любовта му към дългите разстояния се е зародила преди осем години на легендарната обиколка „Витоша 100“.

„След осем успешни участия реших да дам по-голям смисъл на ултра бягането в нашия край. Хората тук са сплотени, но имат нужда от пример за спорт и добротворчество“, сподели той.