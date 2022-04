Кирил Петков: Снимките от Буча са ужасяващи

Д анните за цивилни украинци, убити от руската армия, и снимките от Буча са ужасяващи. Това заявява министър-председателят Кирил Петков в профила си в Twitter.

"Моите най-дълбоки съболезнования и солидарност с народа на Украйна.

Русия трябва да спре тази война и извършителите на тези военни престъпления трябва да понесат отговорност", се посочва още в съобщението на премиера.

Министерството на външните работа на България също излезе с позиция в Twitter.

"Шокирани сме от ужасяващите кадри на убити цивилни във вече освободения киевски регион. Няма оправдание за такова клане! Русия трябва незабавно да спре тази война и да изтегли всичките си сили от Украйна. България е с Украйна!", се посочва в изявлението на МВнР.

Shocked by the horrifying images of murdered civilians in the now liberated from the Russian army Kyiv region. No justification for such a massacre! Russia must immediately stop this war and withdraw all its forces from Ukraine. Bulgaria stands with Ukraine! #BuchaMassacre