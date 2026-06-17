България

Избират изпълняващ функциите директор на НСлС

Петима са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 06:48
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П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще избере днес изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба след подадената оставка на досегашния ръководител Борислав Сарафов.

По предварителна информация съгласие да поемат временно ръководството на институцията са дали петима магистрати. Сред имената, които се обсъждат, са това на бившия заместник-директор на Националната следствена служба Ясен Тодоров, както и на говорителя на службата Мариан Маринов. Очаква се останалите кандидати също да бъдат представени пред членовете на колегията в рамките на заседанието.

Патова ситуация в НСлС: Няма кандидати за нов директор

ВСС решава кой да поеме временно Националното следствие след Сарафов

Изборът на временно изпълняващ длъжността директор трябва да осигури нормалното функциониране на Националната следствена служба до провеждането на процедурата за определяне на титуляр на поста.

Днешното заседание е и второто, на което членовете на Прокурорската колегия имат възможност да издигат кандидатури за нов постоянен директор на Националната следствена служба. Съгласно действащите правила предложения могат да бъдат правени от членовете на колегията, след което следва процедура по обсъждане и избор.

На този етап не е обявено дали ще бъдат издигнати нови кандидатури за титуляр на поста, като се очаква повече яснота след приключването на заседанието.

Националната следствена служба е част от съдебната система и осъществява разследвания по дела от своята компетентност, като нейният директор се избира по реда, предвиден в Закона за съдебната власт. Изборът на временно ръководство има за цел да гарантира непрекъсваемост в работата на институцията до назначаването на постоянен директор.

Редактор: Василена Василева
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