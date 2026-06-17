Времето в сряда: Идеално по морето, бурно в планините

Я сно небе преди обяд и рязка промяна в часовете след пладне ни очакват в сряда (17 юни). Докато по-голямата част от страната и Черноморието ще се радват на предимно слънчево време с температури до 30°, над планинските райони и Западна България ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност. Синоптиците предупреждават за краткотрайни, но интензивни валежи, силни гръмотевични бури и повишен риск от градушки в следобедните часове.

През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има над Рило-Родопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

В сряда над Рило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България – от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 26°.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 17 юни Източник: НИМХ

Над планините пред целия ден ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, по-значителна около и след обяд. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб, по високото умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, по северното крайбрежие от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22°-25°. Температурата на морската вода е между 17° и 21° по северното крайбрежие и около 22° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 2 мин. и залязва в 23 ч. и 38 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

И през следващите два дни въздушната маса ще е неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, а в четвъртък и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. В четвъртък остава и с повишена вероятност за градушки. В петък вятърът постепенно ще се ориентира от североизток.