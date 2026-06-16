Протест няма да има - транспортният бранш се срещна с Радев

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С лед проведена среща с премиера Румен Радев, представители на транспортния бранш изразиха задоволство от постигнатите договорености и отложиха планираните протестни действия. Основните искания на сектора включват засилен регулаторен контрол върху застрахователния пазар и въвеждане на ефективни компенсаторни механизми за цените на горивата. Правителството се ангажира да заложи в следващия бюджет подкрепа за горива и тол такси, искана от транспортните компании. До края на седмицата се очаква да заработи схема за отлагане на лизинговите вноски, което ще облекчи финансовия натиск върху превозвачите.

Представители на транспортния бранш заявиха пред журналисти, че до голяма степен очакванията им са били оправдани след срещата им с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет по-рано днес.

Част от исканията на сектора са свързани с настояване за спешни мерки от регулаторите – Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията – за проверки на съмнения за нарушения на застрахователния пазар, както и за въвеждане на компенсаторни механизми за горивата.

Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров каза пред медиите, че премиерът е бил запознат с проблемите в сектора. По думите му превозвачите са получили уверение, че до края на седмицата ще заработи схемата за отлагане на лизинговите вноски.

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

„Най-ключовото за всички нас е, че подпомагането за горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде внесен следващият месец. За тази година ще бъде предвидено подпомагане за транспортния сектор. Това е най-важното, което получихме като информация“, посочи Димитров.

Той допълни, че ще се търсят възможности помощта да достигне максимално бързо до превозвачите. По думите му към момента не се предвиждат протестни действия.

„За момента протест няма. Ако тези искания бъдат изпълнени, няма да има нужда и от протест“, каза Димитров.

Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев коментира, че за бранша е било важно да получи ясен сигнал от страна на правителството. „Получихме такъв сигнал и подкрепа за транспортния бранш“, заяви той.

Арабаджиев допълни, че по време на срещата е била обсъдена и стратегическата важност на автомобилния транспорт за българската икономика.

Транспортният бранш обяви протестна готовност

„Считаме, че това, което получихме като обратна връзка, удовлетворява сектора на този етап“, посочи той.

Представителите на превозвачите отбелязаха още, че предстои да бъдат уточнени механизмите за предоставяне на помощта, като една от възможностите е използването на схемата de minimis, прилагана и при предходни мерки за подкрепа на сектора.