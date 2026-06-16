ЕП забранява разделянето на семейства с малки деца в самолетите

Ч леновете на Европейския парламент постигнаха днес споразумение относно правилата за авиопътниците, което запазва компенсациите при закъснения на полетите от три часа, гарантира по-бързо обезщетение, безплатни места за деца и прозрачност на цените на полетите, съобщи пресслужбата на ЕП.

Постигнатото днес временно споразумение има за цел да защити пътниците от смущения по време на пътуването като отказ за качване на борда и закъснения или отменени полети. Правилата не са били актуализирани от 2004 г. насам, припомня ЕП.

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Пътниците запазват правото си на възстановяване на разходите или пренасочване на пътуването, както и да претендират за обезщетение, ако полетът им е закъснял с повече от три часа, ако е отменен по-малко от 14 дни преди датата на излитане или ако им бъде отказан достъп на борда, предвижда споразумението.

Размерът на обезщетението за закъснели или отменени полети ще зависи от разстоянието на полета - 250 евро за пътувания до 1500 км, 400 евро за пътувания между 1500 км и 3500 км и 600 евро за всички други по-дълги пътувания. Авиокомпаниите ще имат възможност да намалят обезщетението с 50 процента за най-дългите пътувания, ако на пътниците бъде предложено пренасочване към крайната дестинация след нарушения на пътуването или ако закъснението при пристигането не трае повече от четири часа. Въпреки това авиокомпаниите ще могат да избегнат изплащането на обезщетение, ако закъснението или отмяната са били причинени от събития извън техния контрол, като новите правила ще съдържат отворен списък с такива извънредни обстоятелства, включващ например природни бедствия, война, метеорологични условия, смущаващи реда пътници или стачки на летищa, аеронавигационни или наземни обслужващи фирми.

Във всички случаи авиокомпаниите са задължени да се погрижат за блокираните пътници, като им предоставят освежителни напитки на всеки два часа изчакване, храна след три часа и, ако е необходимо при дълги закъснения, нощувка за максимум три нощи, се посочва в споразумението.

Авиокомпаниите ще трябва да предоставят по електронен път на пътниците, засегнати от закъснение или отмяна на полети, ясни инструкции за това, как да подадат заявление за обезщетение в срок от четири дни след приключването на пътуването им.

Членовете на Европейския парламент гарантираха, че пътниците не са задължени да имат потребителски профил или да използват конкретно приложение, за да получат тази информация. Пътуващите ще разполагат с девет месеца, за да подадат заявление за обезщетение, докато авиокомпаниите ще имат 30 дни, за да изплатят обезщетението или да се позоват на извънредни обстоятелства, да обяснят защо няма да бъде предоставено обезщетение и да насочат пътниците към процеса за разглеждане на жалби, се посочва в споразумението.

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Споразумението гарантира също така, че пътниците с увреждания и с намалена подвижност ще имат право на обезщетение, пренасочване и помощ от авиокомпаниите, ако пропуснат полет поради неспособността на летището да им помогне да стигнат навреме до гейта. Семействата с деца освен това не трябва да бъдат разделяни при разпределянето на места, като авиопревозвачите биват задължени да гарантират, че всяко лице, придружаващо дете на възраст под 14 години, ще бъде настанено на съседно място, без да заплаща допълнително. Същото право ще важи за пътниците с увреждания и с намалена подвижност, както и за бременните жени.

Новите правила вече включват правото да се пренася на борда, без допълнителна такса, един личен предмет, като малка чанта или раница. По настояване на евродепутатите прозрачността на цените и сравнимостта на самолетните билети бяха подобрени, като авиокомпаниите, посредниците и интернет порталите за търсене се задължават винаги да показват цената на самолетния билет, включваща ръчен багаж, в началото на процеса на резервация. Авиокомпаниите могат да предлагат по-евтини билети за пътници, които доброволно изберат да пътуват без ръчен багаж.

На пътниците вече няма да се начисляват допълнителни такси за поправка на грешки в изписването на името или за получаване на разпечатана версия на бордната карта, ако вече са се регистрирали. Членовете на ЕП също така гарантираха на пасажерите правото да получават бордни карти в електронен формат при регистрация, без да се изисква или налага да имат потребителски акаунт или специфично приложение. Освен това на пътниците не може да бъде отказан достъп на борда на основание, че са използвали собствена разпечатана версия на бордна карта, издадена в електронен формат, се посочва в споразумението, постигнато от преговарящите от страна на ЕП и Съвета на ЕС, което получи единодушната подкрепа на делегацията на ЕП в т.нар. Помирителен комитет.