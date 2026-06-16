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Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан

Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките в Ливан

Николай Киров Николай Киров

16 юни 2026, 22:14
Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан
Източник: AP/БТА

И зраелските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари в Южен Ливан, след като са прехванали ракети, изстреляни от "Хизбула" срещу техните войски в района, въпреки споразумението между САЩ и Иран, което обхваща и конфликта между Израел и Хизбула.

Израелските военни съобщиха, че техните сили са прехванали няколко ракети, изстреляни срещу войници, след което военновъздушните сили "удариха и унищожиха" пусковата установка, от която са били изстреляни някои от снарядите.

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Армията също така нанесе удар в Южен Ливан, след като "идентифицира подозрителен автомобил в района, където действаха войници от Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) с цел да неутрализира заплахата".

Ливан съобщи, че израелски удари са отнели живота на четирима души в южната част на страната.

Официалната ливанска информационна агенция NNA съобщи, че израелски удари с дронове са били насочени срещу два автомобила в град Майфадун и още един в близкото селище Шукин, и двете в района на Набатие, "което доведе до първоначален брой от четирима загинали".

Макар насилието в Ливан да е намаляло след обявяването на 15 юни на споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток, израелските удари в южната част на страната са отнели живота на поне пет души оттогава, според NNA.

Намаляването на насилието позволи на някои жители на Южен Ливан да се завърнат и да огледат градовете и селата си, но ливанската армия призова местните жители да отложат завръщането си, позовавайки се на „риска от израелски нарушения и атаки“.

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Ливанското министерство на здравеопазването днес увеличи броя на загиналите при израелските атаки от 2 март насам до 3826, докато спасителите изваждат тела от развалините.

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че прекратяването на конфликта ще бъде непълно „без изтеглянето на израелските сили от териториите, които са окупирали по време на тази война“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче каза на 15 юни, че силите на страната ще останат в Ливан „колкото е необходимо“.

Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките в Ливан, предаде "Ройтерс".

Изявлението бе публикувано тази вечер от Висшето съвместно командване на иранските въоръжени сили.

"Хизбула" е шиитска ислямистка политическа партия и въоръжена група, основана в Ливан през 1982 година по време на Ливанската гражданска война. Тя е създадена с подкрепата на Иран и Иранската революционна гвардия като сила за съпротива срещу израелската окупация на Южен Ливан. Идеологията на "Хизбула", взаимствана от Иран, отхвърля съществуването на Израел и в харта си от 1985 година заявява, че борбата ще приключи единствено когато Израел бъде унищожен. Организацията не признава никакви мирни споразумения с Израел.

Южноливанският конфликт между "Хизбула" и Израел продължава от 1985 г. до 2000 г., когато израелската армия се изтегля от Южен Ливан. Следват сблъсъци за спорната територия Шебаа между 2000 г. и 2006 г. Войната в Ливан през 2006 година избухва, след като "Хизбула" отвлича двама израелски войници.

От 2006 г. до 2023 г. има изолирани атаки и сблъсъци, включително инциденти през 2015 г. в Мазраат Амал и Шебаа. В периода 2023 г. –2026 г. конфликтът ескалира. На 8 октомври 2023 г., един ден след атаката на "Хамас" срещу Израел, "Хизбула" започва атаки от Южен Ливан в подкрепа на Палестина, които ескалират в конфликт продължаващ с различна интензивност.

На 2 март 2026 година "Хизбула" започва атаки срещу Израел от Ливан. Израел отговаря с масирани удари срещу Ливан, убивайки над 250 души, но на 16 април е сключено примирие, което обаче само намалява интензивността на сраженията.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС, БТА    
Израел Ливан Хизбула конфликт
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