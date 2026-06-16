Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили приемам като посегателство срещу България

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Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт

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П одпалването на дипломатически автомобили приемам като посегателство срещу България, коментира президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод запалването на два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие вчера.

Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт

Следващите два дни ще бъдат изключително важни, защото освен дискусията ще има и гласуване на резолюцията, коментира Йотова по повод представянето на проекторезолюциите за годишните доклади за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване, които са част от дневния ред на Европарламента тази седмица.

„Имам тревожни сигнали от колегите ми евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, които се отнасят към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според чл. 12 от Договора за добросъседство. По този начин обезсмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще“, посочи президентът.

Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола и преговорната рамка и задължителното европейско законодателство, каза още Йотова.