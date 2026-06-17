Двама украински пилоти загинаха при катастрофа с изтребител Су-24

Д вама украински военни пилоти са загинали при инцидент с фронтови бомбардировач Су-24 в Хмелницка област, съобщи ДПА, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили.

Според официалната информация катастрофата е станала във вторник около 19:00 часа местно време, което съвпада и с българското време. Самолетът се е разбил по време на изпълнение на полет, като към момента не се съобщават повече подробности за характера на мисията или за обстоятелствата, довели до инцидента.

„Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват“, посочват от украинските военновъздушни сили в краткото си изявление.

Не се уточнява дали самолетът е изпълнявал бойна задача, тренировъчен полет или друга мисия. Очаква се специализирана комисия да установи причините за трагедията, включително дали става дума за техническа неизправност, човешка грешка или друг фактор.

Хмелницка област се намира в западната част на Украйна, на около 160 километра от границата с Молдова. Районът многократно е бил обект на руски въздушни удари от началото на войната, заради наличието на стратегически обекти и военна инфраструктура.

Су-24 е съветски свръхзвуков фронтови бомбардировач, предназначен за нанасяне на удари по наземни цели при всякакви метеорологични условия. Въпреки възрастта на този тип самолети, те продължават да бъдат част от украинската бойна авиация и се използват в различни операции.

Загубата на обучени пилоти и бойна техника представлява сериозен удар за украинските военновъздушни сили. От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Украйна продължава да разчита на ограничен авиационен ресурс, докато се противопоставя на значително по-големите въздушни възможности на Русия.

Войната, която продължава вече повече от четири години, поставя сериозно изпитание пред украинската армия, а всяка загуба на боен самолет и опитен екипаж се приема като особено тежка на фона на продължаващите бойни действия и необходимостта от поддържане на отбранителните способности на страната.