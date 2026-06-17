България

Кабинетът ще предложи временен шеф на Държавна агенция „Разузнаване“

Мандатът на Антоан Гечев изтича днес, а парламентът все още не е гласувал предложението за нов петгодишен мандат

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 06:54
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П оредна кадрова промяна в службите за сигурност влиза в дневния ред на Министерския съвет. Очаква се по време на редовното си заседание правителството да определи временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР).

Оставят Антоан Гечев начело на разузнаването

Необходимостта от назначаването на временен ръководител възниква, след като мандатът на настоящия председател на агенцията Антоан Гечев изтича днес. Въпреки че още миналата седмица Министерският съвет предложи на Народното събрание той да бъде избран за нов петгодишен мандат начело на външното разузнаване, парламентът все още не е разгледал предложението.

Към момента гласуването за преизбирането на Гечев не е включено в програмата на депутатите. Това налага предприемането на временна мярка, за да бъде гарантирана непрекъснатостта в управлението и дейността на Държавна агенция „Разузнаване“.

Съгласно процедурата Министерският съвет прави предложение за председател на ДАР, а окончателното решение се взема от Народното събрание. До приключването на тази процедура и произнасянето на депутатите, ръководството на службата ще бъде поето от временно изпълняващ длъжността председател.

Все още не е официално обявено кой ще бъде определен за временен ръководител на агенцията. Очаква се решението да стане ясно след края на правителственото заседание.

Държавна агенция „Разузнаване“ е специализираната служба за външно разузнаване на България. Тя събира, анализира и предоставя информация, свързана с рисковете и заплахите за националната сигурност извън страната, като подпомага държавното ръководство при вземането на решения в сферата на сигурността и външната политика.

Редактор: Василена Василева
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