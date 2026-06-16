Германия отчете първия спад на населението си от 2020 г. насам

Н аселението на Германия е намаляло миналата година за първи път от 2020 г. насам, сочат официални данни.

Федералната статистическа служба „Дестатис“ съобщи, че през 2025 г. населението е намаляло с около 110 000 души, или 0,1%, до 83,5 милиона.

Агенцията приписа този спад на засилващия се естествен спад на населението – смъртните случаи отново надвишават ражданията, и на рязкото забавяне на нетната миграция, т.е. разликата между хората, които се местят в Германия, и тези, които я напускат.

Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Разликата между смъртността и раждаемостта се е увеличила до 352 000 през 2025 г., в сравнение с 331 000 година по-рано, съобщи статистическата служба. В същото време нетната миграция е спаднала до 235 000 от 430 000 през предходната година, което оставя Германия с твърде малко новодошли, за да компенсира естествения спад на населението.

Броят на чуждестранните жители в Германия е нараснал само леко – с 39 000 до 12,4 милиона, което е един от най-слабите годишни ръстове за повече от десетилетие, сочат данните.

Над 800 хил. украинци предпочетоха Германия

Най-голямата група чужденци остават турските граждани (около 1,385 милиона), следвани от украинците (около 1,167 милиона), сирийците (около 856 000), румънците (около 763 000) и поляците (около 700 000), съобщи статистическата служба.

Демографската динамика в Германия през последните десетилетия е белязана от поредица от събития, които наложиха промени в националната политика за имиграция и социално осигуряване. През 2015 г., в контекста на кризата в Близкия изток, Германия предприе решителния ход да допусне влизането на близо един милион бежанци, което според докладите на Федералната статистическа служба е довело до осезаем ръст на населението и частично компенсиране на недостига на работна ръка.

През 2022 г. Германия отново се изправи пред демографско предизвикателство, породено от руската инвазия в Украйна. В отговор на хуманитарната ситуация, правителството предостави статут на временна закрила на над 800 000 украински граждани. Данните на „Дестатис“ от този период потвърждават, че нетната миграция е била ключовият механизъм, който е предотвратил спад на населението, компенсирайки негативния естествен прираст.

Въпреки това, дългосрочните структурни проблеми остават. През юни 2025 г. правителствената „Комисия по пенсионната система“ инициира обсъждания за реформа, след като канцлерът Фридрих Мерц постави под въпрос бъдещето на държавната пенсия като единствен източник на доход. Тези официални действия са директен отговор на устойчивата тенденция на застаряване, при която броят на хората над 65 години нарасна до 23% от населението, принуждавайки институциите да търсят нови механизми за фискална и социална устойчивост.