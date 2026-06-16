Свят

Германия отчете първия спад на населението си от 2020 г. насам

Разликата между смъртността и раждаемостта се е увеличила до 352 000

Николай Киров Николай Киров

16 юни 2026, 21:48
Германия отчете първия спад на населението си от 2020 г. насам
Източник: iStock

Н аселението на Германия е намаляло миналата година за първи път от 2020 г. насам, сочат официални данни.

Федералната статистическа служба „Дестатис“ съобщи, че през 2025 г. населението е намаляло с около 110 000 души, или 0,1%, до 83,5 милиона.

Агенцията приписа този спад на засилващия се естествен спад на населението – смъртните случаи отново надвишават ражданията, и на рязкото забавяне на нетната миграция, т.е. разликата между хората, които се местят в Германия, и тези, които я напускат.

Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Разликата между смъртността и раждаемостта се е увеличила до 352 000 през 2025 г., в сравнение с 331 000 година по-рано, съобщи статистическата служба. В същото време нетната миграция е спаднала до 235 000 от 430 000 през предходната година, което оставя Германия с твърде малко новодошли, за да компенсира естествения спад на населението.

Броят на чуждестранните жители в Германия е нараснал само леко – с 39 000 до 12,4 милиона, което е един от най-слабите годишни ръстове за повече от десетилетие, сочат данните.

Над 800 хил. украинци предпочетоха Германия

Най-голямата група чужденци остават турските граждани (около 1,385 милиона), следвани от украинците (около 1,167 милиона), сирийците (около 856 000), румънците (около 763 000) и поляците (около 700 000), съобщи статистическата служба.

Демографската динамика в Германия през последните десетилетия е белязана от поредица от събития, които наложиха промени в националната политика за имиграция и социално осигуряване. През 2015 г., в контекста на кризата в Близкия изток, Германия предприе решителния ход да допусне влизането на близо един милион бежанци, което според докладите на Федералната статистическа служба е довело до осезаем ръст на населението и частично компенсиране на недостига на работна ръка.

През 2022 г. Германия отново се изправи пред демографско предизвикателство, породено от руската инвазия в Украйна. В отговор на хуманитарната ситуация, правителството предостави статут на временна закрила на над 800 000 украински граждани. Данните на „Дестатис“ от този период потвърждават, че нетната миграция е била ключовият механизъм, който е предотвратил спад на населението, компенсирайки негативния естествен прираст.

Въпреки това, дългосрочните структурни проблеми остават. През юни 2025 г. правителствената „Комисия по пенсионната система“ инициира обсъждания за реформа, след като канцлерът Фридрих Мерц постави под въпрос бъдещето на държавната пенсия като единствен източник на доход. Тези официални действия са директен отговор на устойчивата тенденция на застаряване, при която броят на хората над 65 години нарасна до 23% от населението, принуждавайки институциите да търсят нови механизми за фискална и социална устойчивост.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Германия население демография
Последвайте ни
Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

Ключови промени доклада на ЕП за Северна Македония, гласуването е утре

Ключови промени доклада на ЕП за Северна Македония, гласуването е утре

Руски военен кораб стреля насред Ламанша

Руски военен кораб стреля насред Ламанша

17-годишен тийнейджър си създаде собствена държава между Сърбия и Хърватия

17-годишен тийнейджър си създаде собствена държава между Сърбия и Хърватия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Първата 1MW зарядна станция на BYD в Централна и Източна Европа заработи в София

Първата 1MW зарядна станция на BYD в Централна и Източна Европа заработи в София

carmarket.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 1 ден
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 23 часа
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 22 часа
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Силна градушка удари села в община Неделино

Силна градушка удари села в община Неделино

България Преди 2 часа

Засегнатите села са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово

От "КУБ" излязоха с позиция за кмета на Варна

От "КУБ" излязоха с позиция за кмета на Варна

България Преди 4 часа

"КУБ": Ние не сме "анклав" нито „престъпна групировка“

Протест няма да има - транспортният бранш се срещна с Радев

Протест няма да има - транспортният бранш се срещна с Радев

България Преди 4 часа

Премиерът е бил запознат с проблемите в сектора

Снимката е илюстративна

Медицинско чудо: Спасиха зрението на недоносено бебе, родено под 800 грама

България Преди 4 часа

Успешна лазерна операция на недоносено бебе, родено едва в 24-та гестационна седмица и с тегло под 800 грама, беше извършена в Очната клиника на УМБАЛ „Александровска“

Над 34 000 евро за студенти с онкологични заболявания събра инициативата „Студентите бягат с УАСГ“

Над 34 000 евро за студенти с онкологични заболявания събра инициативата „Студентите бягат с УАСГ“

Любопитно Преди 5 часа

Средствата ще бъдат разпределени между нуждаещи се младежи от университетите, които подкрепиха инициативата

МВнР привика временно управляващия посолството на Северна Македония

МВнР привика временно управляващия посолството на Северна Македония

България Преди 5 часа

МВнР: Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими

Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

Свят Преди 5 часа

Разговорът между Макрон и Зеленски е пореден пример за това как европейските лидери внимателно управляват отношенията си с Тръмп

Обрат по делото срещу кмета на Лом, съдът го върна на поста

Обрат по делото срещу кмета на Лом, съдът го върна на поста

България Преди 5 часа

Петров беше отстранен заради повдигнато обвинение за купуване на гласове

Супергерой на терена: Кой е маскираният футболист на Уругвай и защо взриви мрежата

Супергерой на терена: Кой е маскираният футболист на Уругвай и защо взриви мрежата

Любопитно Преди 5 часа

Бранителят Себастиан Касерес се превърна в хит на Мондиал 2026, след като се появи с ефектен аксесоар, вдъхновен от емблематичния цвят на Уругвай

Зеленски се срещна с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Зеленски се срещна с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Свят Преди 6 часа

Наричайки руско-украинската война "безумие", Тръмп отбеляза, че е имал добра среща със Зеленски

Край на евтиното от Temu, Shein и AliExpress: ЕС въвежда нова такса за всяка стока

Край на евтиното от Temu, Shein и AliExpress: ЕС въвежда нова такса за всяка стока

Свят Преди 6 часа

От 1 юли влизат в сила нови митнически правила, които налагат временна такса от 3 евро за артикул. Брюксел цели да спре масовото разделяне на големи поръчки от Азия, с което търговците умишлено избягваха плащането на налози към европейския пазар

Върнаха стария директор на АДФИ

Върнаха стария директор на АДФИ

България Преди 6 часа

Досегашният директор на агенцията Ивайло Ашков е подал молба да бъде освободен от длъжност от днес

Римската империя - снимката е илюстративна

Коя древна римска богиня си според месеца ти на раждане

Любопитно Преди 6 часа

От Веста – богинята на домашното огнище, през Венера – богинята на любовта, Минерва – покровителка на мъдростта, изкуствата и войнската стратегия, до Луна – богинята на луната, на която днес кръщаваме толкова много деца – ярката история на всеки персонаж ни позволява да припознаем себе си в повече от един архетип

Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

Свят Преди 6 часа

Полковник Джеймс Хейс обяви, че на борда на 85-милионната машина са загинали военни, цивилни служители и подизпълнители, а инцидентът е бил абсолютно неизбежно фатален

КС реши да разгледа отнемането на вещите, използвани за престъпление

КС реши да разгледа отнемането на вещите, използвани за престъпление

България Преди 6 часа

Определението е прието с 11 гласа „за“ и с особено мнение на съдия Атанас Семов

Мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже, заплашил я, че "чудовището ще бъде освободено"

Мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже, заплашил я, че "чудовището ще бъде освободено"

Свят Преди 7 часа

Случаят предизвика сравнения с този на французойката Жизел Пелико

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Жътвата почва, рискът от пожар се повишава

sinoptik.bg
1

Студенти почистиха южния плаж на Приморско

sinoptik.bg

Топ 5 филма за първа среща: романтика, смях и малко магия

Edna.bg

Кейти Пери и Джъстин Трюдо вече не крият любовта си: страстни целувки на пикник в парка

Edna.bg

Прокуратурата се смили над защитник на Реал Мадрид, но трябва да се извини

Gong.bg

Марсело основа клуб в Испания, копира емблемата на Реал Мадрид

Gong.bg

Нови камери на пътя ще следят за скорост, ГТП, „Гражданска отговорност” и колани

Nova.bg

Институтът „Ройтерс”: Новините на NOVA отново са най-предпочитаният източник на информация

Nova.bg