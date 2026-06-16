17-годишен тийнейджър си създаде собствена държава между Сърбия и Хърватия

„Като тийнейджър основах собствена държава и дори бях поканен да говоря в ООН – на 17-годишна възраст“.

С това невероятно признание на младия Уайът Бек започва разказът на германския вестник Süddeutsche Zeitung за „държавата“ Гапли (Gapli), която се простира на едва 205 хектара земя на Балканите.

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Новата микродържава се намира в специфичен географски район между Сърбия и Хърватия – парче земя, за което заради исторически гранични спорове и промени в коритото на река Дунав, на практика нито една от двете съседни страни не предявява официални претенции (terra nullius или „ничия земя“).

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Любопитното е, че самият Уайът Бек никога през живота си не е стъпвал на Балканите и не е виждал територията на живо. Това обаче не му пречи да управлява виртуално. Федералните щати Гапли вече разполагат с официален уебсайт, собствено знаме, герб, автомобилни регистрационни номера и дори издават международни паспорти.

Gapla will eine friedliche und innovative Nation sein. Es gibt bereits eine Verfassung, Pässe und Flagge sowie eine eigene Währung. Das utopische Projekt erinnert an die Tech-Nerds der Nullerjahre. https://t.co/bQVMU6ztQY pic.twitter.com/wMANXyc3T2 — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) June 16, 2026

Според младия „държавен глава“, целта на Гапли е да укрепи „мира и хармонията“ между народите и да се развива като модерна, иновативна и свободна нация.

„Микродържавите винаги са били вид революция, философия и игра на планиране в реалния живот. Как може да изглежда една страна, която няма стария исторически баласт и тежки закони? Какво прави една държава добра?“, коментират анализаторите от Süddeutsche Zeitung.

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На крачка от „Либерланд“: Крипто и бягство от бюрокрацията

Територията на Гапли се намира в непосредствена близост до друга прочута микродържава в същия район – Либерланд, основана през 2015 г. от предприемчивия чех Вит Йедличка. Докато в Либерланд официално властва блокчейн технологията, няма задължителни данъци и се изисква инвестиция в специална криптовалута, Гапли залага повече на дипломатическия престиж и привличането на дигитални последователи.

Макар международната общност и съседите Хърватия и Сърбия да гледат на тези начинания по-скоро като на куриоз или артистичен експеримент, феноменът на „ничията земя“ на Балканите продължава да вдъхновява младежи от цял свят да си играят на богове и да основават собствени империи от спалните си.