България

Силна градушка удари села в община Неделино

Засегнатите села са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово

Николай Киров Николай Киров

16 юни 2026, 19:04
Силна градушка удари села в община Неделино
Източник: iStock/Getty Images

"Силна градушка със сериозна големина и интензитет заля в късните следобедни часове няколко села от община Неделино".

Това съобщи във Фейсбук кметът на общината Боян Кехайов.

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"Засегнатите села са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово и за огромно съжаление посевите и насажденията на хората са почти унищожени", отчете Кехайов.

"За ситуацията в Неделино информирах областният управител на област Смолян, г-н Георги Пепеланов", добави Кехайов.

Припомняме, че предизвикателствата пред земеделските производители при такива бедствия често се сблъскват с липсата на системна застрахователна култура. В случаи като градушките в новозагорските села Караново, Асеновец и Брястово, официалните данни на „Борба с градушките“ отчетоха изстрелването на 156 ракети за една вечер, покриващи територия от над 1 130 000 декара.

Въпреки тези усилия, мащабът на пораженията по насажденията и инфраструктурата наложи спешни огледи и подаване на заявления за държавна помощ в рамките на законоустановения 10-дневен срок – практика, която се утвърди като стандартен отговор при масово унищожение на реколтата.

Редактор: Николай Киров
градушка Неделино
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