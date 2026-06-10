Патова ситуация в НСлС: Няма кандидати за нов директор

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П ървото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), на което можеха да бъдат издигани номинации за нов титулярен ръководител на Националната следствена служба (НСлС), приключи без предложени кандидати.

Ето кой ще бъде временно главен прокурор

Остават още три поредни заседания, в рамките на които номинации могат да бъдат направени от поне трима членове на прокурорската колегия, както и от главния прокурор или министъра на правосъдието. Директорът на НСлС изпълнява и функциите на заместник главен прокурор.

Ситуацията в Националната следствена служба остава неясна, след като няма постъпили кандидатури за постоянен ръководител за следващите пет години след оставката на Борислав Сарафов. Освен това двамата му заместници не са изразили съгласие да поемат поста временно.

Миналата седмица Прокурорската колегия на ВСС даде 7-дневен срок на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да предложи име за временно ръководство на Националното следствие, но такова предложение не е направено.

В резултат на това, по предложение на Огнян Дамянов, председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия, е решено да бъдат запитани всички следователи, с изключение на тези, които предстои да се пенсионират в следващите шест месеца, както и членовете на комисията, дали биха приели да оглавят временно НСлС.

На 27 май Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Оставката беше включена като извънредна точка в дневния ред на Прокурорската колегия на ВСС, която я прие с 8 гласа „за“, след което Сарафов беше преназначен като редови следовател.

Тя разполага с това правомощие, тъй като директорът на Националното следствие заема и длъжността заместник главен прокурор по разследването.