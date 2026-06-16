Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

Ж ена загина, а петима души са пострадали при катастрофа в района на село Пашови по път II-84 Велинград – Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Тежка катастрофа край Разлог, почина жена

Инцидентът е станал около 14:28 часа днес. По първоначална информация са се ударили лек автомобил „Опел Астра" и микробус „Фолксваген Транспортер". Починалата жена е 56-годишна пътничка в лекия автомобил, а на пострадалите се извършват медицински прегледи.

Временно е ограничено движението и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция".

Участъкът от второкласния път II-84 между Велинград и Разлог остава един от рисковите райони с висока концентрация на тежки пътни инциденти. Статистиката от последните години очертава тревожна тенденция.

Тежка катастрофа у нас, има загинали и ранени

През август 2022 г. тежка катастрофа между лек и товарен автомобил в района на Аврамови колиби отне живота на двама души и доведе до сериозни травми на още двама пътници. Инцидентът наложи спешни мерки от страна на ОДМВР – Благоевград, които въведоха засилено полицейско присъствие и регулация на трафика чрез периодично пропускане на автомобилите, за да се ограничи скоростта в опасните завои.

В края на 2023 г. край местността „Ушите“ при сблъсък между два автомобила пострадаха седем души. В отговор на зачестилите произшествия Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Пътна полиция“ предприеха кампания за засилен контрол по трасето, фокусирана върху спазването на дистанция и ограничаване на рисковите изпреварвания.

Въпреки въведените мерки, пътната отсечка продължава да бъде място на тежки катастрофи, често предизвикани от загуба на контрол или несъобразена скорост.