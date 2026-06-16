България

Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

По първоначална информация са се ударили лек автомобил „Опел Астра" и микробус „Фолксваген Транспортер"

Николай Киров Николай Киров

16 юни 2026, 17:12
Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград
Източник: iStock

Ж ена загина, а петима души са пострадали при катастрофа в района на село Пашови по път II-84 Велинград – Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Тежка катастрофа край Разлог, почина жена

Инцидентът е станал около 14:28 часа днес. По първоначална информация са се ударили лек автомобил „Опел Астра" и микробус „Фолксваген Транспортер". Починалата жена е 56-годишна пътничка в лекия автомобил, а на пострадалите се извършват медицински прегледи.

Временно е ограничено движението и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция".

Участъкът от второкласния път II-84 между Велинград и Разлог остава един от рисковите райони с висока концентрация на тежки пътни инциденти. Статистиката от последните години очертава тревожна тенденция.

Тежка катастрофа у нас, има загинали и ранени

През август 2022 г. тежка катастрофа между лек и товарен автомобил в района на Аврамови колиби отне живота на двама души и доведе до сериозни травми на още двама пътници. Инцидентът наложи спешни мерки от страна на ОДМВР – Благоевград, които въведоха засилено полицейско присъствие и регулация на трафика чрез периодично пропускане на автомобилите, за да се ограничи скоростта в опасните завои.

В края на 2023 г. край местността „Ушите“ при сблъсък между два автомобила пострадаха седем души. В отговор на зачестилите произшествия Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Пътна полиция“ предприеха кампания за засилен контрол по трасето, фокусирана върху спазването на дистанция и ограничаване на рисковите изпреварвания.

Въпреки въведените мерки, пътната отсечка продължава да бъде място на тежки катастрофи, често предизвикани от загуба на контрол или несъобразена скорост.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Симона Пателиотис    
катастрофа Велинград МВР
Последвайте ни
Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

17-годишен тийнейджър си създаде собствена държава между Сърбия и Хърватия

17-годишен тийнейджър си създаде собствена държава между Сърбия и Хърватия

Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Александрово

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Александрово

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Етапи на бременност при котките

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 20 часа
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 19 часа
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 18 часа
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протест няма да има - транспортният бранш се срещна с Радев

Протест няма да има - транспортният бранш се срещна с Радев

България Преди 22 минути

Премиерът е бил запознат с проблемите в сектора

Снимката е илюстративна

Медицинско чудо: Спасиха зрението на недоносено бебе, родено под 800 грама

България Преди 31 минути

Успешна лазерна операция на недоносено бебе, родено едва в 24-та гестационна седмица и с тегло под 800 грама, беше извършена в Очната клиника на УМБАЛ „Александровска“

Обрат по делото срещу кмета на Лом, съдът го върна на поста

Обрат по делото срещу кмета на Лом, съдът го върна на поста

България Преди 1 час

Петров беше отстранен заради повдигнато обвинение за купуване на гласове

Супергерой на терена: Кой е маскираният футболист на Уругвай и защо взриви мрежата

Супергерой на терена: Кой е маскираният футболист на Уругвай и защо взриви мрежата

Любопитно Преди 1 час

Бранителят Себастиан Касерес се превърна в хит на Мондиал 2026, след като се появи с ефектен аксесоар, вдъхновен от емблематичния цвят на Уругвай

Зеленски се среща с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Зеленски се среща с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Свят Преди 1 час

Наричайки руско-украинската война "безумие", Тръмп отбеляза, че е имал добра среща със Зеленски

Край на евтиното от Temu, Shein и AliExpress: ЕС въвежда нова такса за всяка стока

Край на евтиното от Temu, Shein и AliExpress: ЕС въвежда нова такса за всяка стока

Свят Преди 2 часа

От 1 юли влизат в сила нови митнически правила, които налагат временна такса от 3 евро за артикул. Брюксел цели да спре масовото разделяне на големи поръчки от Азия, с което търговците умишлено избягваха плащането на налози към европейския пазар

Върнаха стария директор на АДФИ

Върнаха стария директор на АДФИ

България Преди 2 часа

Досегашният директор на агенцията Ивайло Ашков е подал молба да бъде освободен от длъжност от днес

Римската империя - снимката е илюстративна

Коя древна римска богиня си според месеца ти на раждане

Любопитно Преди 2 часа

От Веста – богинята на домашното огнище, през Венера – богинята на любовта, Минерва – покровителка на мъдростта, изкуствата и войнската стратегия, до Луна – богинята на луната, на която днес кръщаваме толкова много деца – ярката история на всеки персонаж ни позволява да припознаем себе си в повече от един архетип

Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

Свят Преди 2 часа

Полковник Джеймс Хейс обяви, че на борда на 85-милионната машина са загинали военни, цивилни служители и подизпълнители, а инцидентът е бил абсолютно неизбежно фатален

КС реши да разгледа отнемането на вещите, използвани за престъпление

КС реши да разгледа отнемането на вещите, използвани за престъпление

България Преди 2 часа

Определението е прието с 11 гласа „за“ и с особено мнение на съдия Атанас Семов

Мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже, заплашил я, че "чудовището ще бъде освободено"

Мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже, заплашил я, че "чудовището ще бъде освободено"

Свят Преди 2 часа

Случаят предизвика сравнения с този на французойката Жизел Пелико

Никола Минчев

ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

България Преди 2 часа

До решението се стигна след мащабната афера, която в Брюксел бързо придоби известност като "Хуавейгейт"

Легендарно завръщане: Серина и Винъс Уилямс отново заедно на „Уимбълдън“

Легендарно завръщане: Серина и Винъс Уилямс отново заедно на „Уимбълдън“

Любопитно Преди 2 часа

Американските тенис легенди се събират на двойки в Лондон напук на възрастта, а организаторите раздадоха специални покани за турнира, включително и за първата ни ракета Григор Димитров

<p>Mлекопреработвателите въстанаха срещу БАБХ</p>

Mлекопреработвателите въстанаха срещу заповедта на БАБХ

България Преди 3 часа

От БАМ настояват за отмяна на заповедта за тестване на вносното мляко

Кремъл: Путин не е получавал покана от Зеленски да присъства на срещатата на Г-7

Кремъл: Путин не е получавал покана от Зеленски да присъства на срещатата на Г-7

Свят Преди 3 часа

По-рано Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, но Путин е отказал

<p>Асен Василев: Скандално е гласуването на дълг без разчети</p>

Василев: Скандално е да се гласува вдигане на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро без предоставени реални разчети

България Преди 3 часа

Спор в парламента за вдигане на тавана на държавния дълг с 3,8 млрд. евро

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
1

България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в Европа

sinoptik.bg
1

Любопитно за две от най-красивите пирински реки

sinoptik.bg

Първа снимка на бебето на Бойко Кръстанов! Лидия Василева разтопи мрежата с нежен кадър

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 15 - 21 юни

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА научава първия си съперник в Лига Европа

Gong.bg

Правителството на Гана се намесва в случая с Томас Партей

Gong.bg

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ у нас след палежа на български коли в Скопие

Nova.bg

Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

Nova.bg