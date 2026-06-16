Радев и министър Василев представят СИГМА за мониторинг на обществени поръчки

П равителството представи Система за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) - нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки. На представянето присъстваха министър-председателят Румен Радев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Премиерът Румен Радев обясни, че чрез СИГМА ще има пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как и в кои фирми. Как се печелят обществените поръчки - дали чрез открита състезателна процедура, или с пряко договаряне, добави министър-председателят.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетия ангажимент за автоматична система за контрол - успяха да обобщят огромна по обем информация. Успяха да създадат критерии за нейното бързо и лесно групиране. Успяха да направят системата изключително лесна за достъп и работа с нея, обясни още Румен Радев.

„Прогресивна България“ се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси. Ангажира се не само да отреже достъпа на олигархите до публични ресурси, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси“, заяви премиерът.

По думите му правителството е поело ангажимент да създаде система, която автоматично да следи нарушенията в обществените поръчки и разходването на публичен ресурс. Само месец след началото на работата на кабинета вече е реализирана първата стъпка.

„Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да обобщи огромна по обем информация, да създаде критерии за нейното групиране и да направи системата лесна за достъп и работа“, посочи той.

Системата позволява проследяване на това как се разпределят публичните средства, по министерства, общини и фирми, както и по типа на обществените поръчки, чрез открита процедура или пряко договаряне. Данните са структурирани така, че да могат да се анализират по различни критерии, включително брой оферти и начин на възлагане.

„Можете да видите кой получава най-много пари и как. Можете да видите коя община е получила най-много средства и кои фирми са получили средства от нея или от дадено министерство“, заяви премиерът.

Той посочи, че системата е полезна не само за институциите, но и за обществото, медиите и контролните органи. По думите му тя вече се използва в реално време, като всяка нова обществена поръчка автоматично постъпва в централизирания модул и се обработва по зададените критерии.

Според представената информация в системата са обхванати около 150 хиляди обществени поръчки за последните шест години, които вече са групирани и анализирани.

„Наистина е интересно да се види кои общини са шампиони по получаване на обществени средства и кои фирми са водещи. Всичко е подредено и може да се филтрира по критерии“, каза още премиерът.

Той допълни, че съществуващата ЦАИС ЕОП досега е функционирала основно като регистър за публикуване на обществени поръчки, без възможност за обобщение и анализ на данните.

Като следваща стъпка се предвижда разширяване на системата с включване на вътрешноведомствени разплащания.

Като пример беше посочена сделка за 68 декара земя за седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“, оценена вътрешно на 250 милиона лева с ДДС. По думите на премиера средствата са били придвижени през БЕХ и министерството, но впоследствие процесът е бил спрян след поставяне на въпроса.

„Това не отива в ЦАИС ЕОП. Ние сме направили система така, че всички вътрешноведомствени движения на пари също да влязат вътре“, заяви той.

В следващите етапи се предвижда системата да бъде свързана с други държавни регистри за проверка на свързани лица, както и за автоматично разпознаване на потенциално проблемни обществени поръчки, включително при залaгане на технически спецификации, насочени към конкретни фирми.

„И последната фаза е автоматична проверка за завишени цени в обществените поръчки“, допълни премиерът.

Той подчерта, че целта е изграждане на реална прозрачност в управлението на публичните финанси.

„Без такава прозрачност няма как да се борим с корупцията. Без надеждна информация няма как да имаме добро управление“, каза още той и допълни, че медиите ще имат ключова роля в използването на системата като инструмент за обществен контрол.

Брифингът продължи с демонстрация на системата от екипа на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

По време на брифинга министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обясни, че целта на системата е да осигури по-лесен достъп до информацията за обществените поръчки и да надгради съществуващите инструменти.

„Sigma е система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства“, заяви министърът.

Той подчерта, че досегашната платформа е била трудна за използване и с ограничени възможности за търсене и анализ, което затруднява проследяването на разходването на публични средства.

„Може би сте търсили обществени поръчки, ще видите, че има доста ограничени възможности за търсене и анализ. Не може да се ориентирате в безкрайния списък от 190 хиляди договора къде и как отиват парите. Нещо, което ние искаме да прекратим“, посочи Василев.

Какво представлява „Sigma“

Платформата е публичен инструмент с отворен достъп, който показва разходването на средства от държавни институции и общини чрез обществени поръчки. Обхватът ѝ е за периода 2020-2026 г.

Системата съдържа информация за:

193 000 договора и договорени позиции над 51,4 млрд. евро 4 440 институции над 17 449 компании

Данните се актуализират в реално време, като информацията се обновява ежедневно.

Достъпът до платформата е свободен, без регистрация, на сайта sigma.midata.bg.

Функционалности

„Sigma“ позволява търсене и анализ по няколко направления:

по институции - включително всички министерства и общини и техните процедури за последните 6 години по компании - всички фирми, работили с държавата, договори и възложители по отделни договори - с информация за стойност, процедура и участници

В платформата са включени и данни за начина на възлагане - дали процедурите са били конкурентни или с един участник.

Василев посочи, че на първа страница са изведени най-големите възложители, сред които Агенцията по инфраструктура, Министерството на транспорта и „Булгартрансгаз“, както и големи общини като Столична община, Бургас, Варна, Пловдив и Стара Загора.

Отворен код и публичен достъп

Министърът подчерта, че платформата е с отворен код и е публикувана в GitHub на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

„Платформата още от първата си версия е достъпна за свободен достъп както за гражданите, така и за всички IT специалисти, които могат да влязат, да видят кода и да я надграждат“, заяви той.

Предвидена е и възможност за експортиране на данните за допълнителен анализ.

Василев отправи покана към IT специалистите в България да участват в развитието на системата.

„Насърчавам всички - медии, граждани, неправителствени организации - играйте си със Sigma, извадете тези данни, анализирайте ги“, каза той.

По думите му първата версия на системата е разработена за по-малко от месец, без допълнителен бюджет, с екип от министерството и съвместна работа с Агенцията по обществени поръчки.

Бъдещо развитие

Министърът очерта и план за развитие на платформата:

Версия 2 - връзка с Търговския регистър за проверка на свързани лица и анализ на вътрешноведомствени разходи

Версия 3 - контрол върху възлаганията и сигнализиране при ограничена конкуренция

Версия 4 - анализ на офертите на компаниите спрямо пазарни стойности и риск от завишени цени

Версия 5 - отворена за бъдещо надграждане

„Прозрачността е ключовият инструмент за възвръщане на доверието на гражданите в институциите“, заяви Василев.

Той допълни, че развитието на следващите версии ще изисква и законодателни промени и сътрудничество с Народното събрание.