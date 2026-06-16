От "КУБ" излязоха с позиция за кмета на Варна

"В последните дни в информационното пространство се разгърна истинска кампания за дискредитиране на нашата компания. Публикации, изградени не върху факти и документи, а върху слухове и откровени манипулации, включително от господин Благомир Коцев. Той охотно се позовава на думите на Ирина Гриб, която се представя за журналист от Украйна. Цялата дейност на компания "КУБ" през 2023–2026 г. е изцяло потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общинските органи. Това лесно може да бъде проверено".

Това обявиха в своя позиция до медиите от строителното дружество.

"Особено цинично звучат твърденията, че господин Благомир Коцев "не е бил наясно" с проектите на компания "КУБ" или че решенията са вземани без негово участие. Това е лъжа. Всички документи са издадени именно по време на неговия мандат и с негово знание. Опитите да се представи ситуацията, сякаш мащабни проекти са се реализирали зад гърба на общинското ръководство, не само не отговарят на истината – те са абсурдни. Специално внимание заслужава историята с ремонта на улици "Сава Радулов" и "Георги Боев". На обществеността бе представен този проект като заслуга на общинската власт и резултат от "други източници на финансиране", посочват от "КУБ".

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

"Достатъчно е обаче да се погледнат публичните публикации на Благомир Коцев от юни 2025 г., в които той обявява, че са намерени „алтернативни източници на финансиране“ за ремонт на няколко улици във Варна. Фактите показват, че ремонтът на улица „Сава Радулов“ и "Георги Боев" е финансиран от компания "КУБ" със собствени средства. Съществуват договори, разчети, фактури и платежни документи, които удостоверяват извършените дейности и направените разходи. Затова възниква напълно логичният въпрос: защо днес се премълчава произходът на средствата и кой всъщност е реализирал този инфраструктурен проект? Обществото има право да получи ясен и честен отговор, основан на факти и документи", пишат от "КУБ".

"Всички разрешителни документи са получени в съответствие със законодателството и установените процедури. Ние не сме политическа организация. Ние не сме "анклав" нито „престъпна групировка“. Ние сме професионална инвеститорска компания, която строи жилища, инвестира в развитието на територии, създава работни места и съвременна градска инфраструктура. Нашият резултат са реални домове, въведени в експлоатация обекти. Инвестирали сме собствени средства в проектите си и сме се доверили на местни експерти и общински и държавни органи", подчертават от "КУБ".

"Относно твърденията на Ирина Гриб - Одеската блогърка Ирина Гриб, известна с поредица от скандали и "черен PR", се позовава на уж направени изказвания на собственика на компания "КУБ". Ние сме принудени да разкрием истината. Олег Невзоров никога не е говорил за "особени връзки", позволяващи заобикаляне на закона. Винаги става дума само за нормално работно взаимодействие на бизнеса с държавните органи в рамките на действащото законодателство. Именно така работи всеки голям инвеститор. Опитът да се представи законното сътрудничество с властта като нещо престъпно е съзнателна и недобросъвестна манипулация. Нашата позиция е ясна и непроменлива: Ние не се страхуваме от фактите. Готови сме да ги предоставим. Обществото заслужава цялата истината", заключват от "КУБ".

Скандалът „Баба Алино“ се разраства: ПП говори за политически чадър, „Възраждане“ иска нови разследвания

Припомняме, че казусът с корпорация "КУБ" и мащабното строителство в местността "Баба Алино" поставиха под въпрос цялата система за строителен контрол в България. Първият значим сигнал за институционално бездействие датира от 2023 г., когато Регионалната дирекция по горите – Варна констатира несъответствия при изграждането на обекти в района. Въпреки подадените доклади и констативни протоколи за сгради без строителни книжа, строителството продължава. През май 2026 г. се консолидираха в четири отделни производства, водени от Окръжната и Районната прокуратура – Варна. Основният фокус на тези разследвания е установяването на евентуално престъпно бездействие на длъжностни лица в периода 2023–2026 г., както и проверка на автентичността на представените пред Службата по геодезия, картография и кадастър удостоверения за търпимост.

Паралелно с правните действия, случаят "Баба Алино" претърпя ескалация в Народното събрание. През май 2026 г. депутати сигнализираха за наличието на институционален "чадър", като акцентираха върху действията на ДАНС и отмяната на заповед за експулсиране на съсобственика на "КУБ" Олег Невзоров. Тези събития доведоха до мащабна акция на Областната дирекция на МВР – Варна, при която в началото на юни 2026 г. бяха задържани ключови фигури от административния екип на „КУБ“, включително юристът и счетоводителят на дружеството. В отговор на обществения натиск, Камарата на строителите във Варна стартира собствена проверка чрез Етичната комисия, целяща да установи дали строителната компания е нарушила професионалните стандарти.