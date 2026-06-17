България

Депутатите обсъждат замразяване на заплатите си

Предложението предвижда спиране на автоматичната индексация на възнагражденията и фиксирането им на три средни заплати в обществения сектор

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 07:01
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Н ародните представители се очаква да обсъдят предложение за замразяване на депутатските възнаграждения и прекратяване на действащия механизъм за автоматичното им актуализиране на всеки три месеца.

Идеята е внесена от „Прогресивна България“ и предвижда промяна в начина, по който се определят заплатите на народните представители.

Депутатите не замразиха заплатите си

Според предложението основното месечно възнаграждение на депутатите да бъде фиксирано в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента възлиза на 4236 евро.

Сега размерът на депутатските възнаграждения се определя по механизъм, обвързан със средната работна заплата в обществения сектор. Това води до автоматична индексация на всеки три месеца, когато бъдат публикувани актуалните данни за доходите. Именно този подход предлага да бъде променен, като размерът на заплатите бъде фиксиран и да не се променя при всяко ново статистическо отчитане.

Правната комисия прие замразяване на депутатските заплати

Ако предложението бъде подкрепено, народните представители няма да получават автоматично увеличение на възнагражденията си при ръст на средната заплата в обществения сектор. Всяка бъдеща промяна в размера на основното им възнаграждение ще трябва да бъде предмет на ново решение.

Темата за заплатите на депутатите неведнъж е предизвиквала обществени и политически дебати, особено в периоди на икономически затруднения и нарастващи разходи за живот. През годините в парламента са внасяни различни предложения както за ограничаване на ръста на възнагражденията, така и за промяна на формулата, по която те се изчисляват.

Депутатите не замразиха заплатите си, ще продължават да се актуализират на три месеца

Предстои народните представители да обсъдят текстовете в пленарната зала и да решат дали да подкрепят замразяването на заплатите си и спирането на автоматичната им индексация. Решението ще покаже дали действащият механизъм за определяне на депутатските възнаграждения ще бъде запазен, или ще бъде заменен с фиксиран размер.

Редактор: Василена Василева
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