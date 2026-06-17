Свят

ЕП гласува доклада за Република Северна Македония

Вотът в Страсбург идва след остри спорове около текстове, свързани с ангажиментите на Скопие към ЕС

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 07:48
ЕП гласува доклада за Република Северна Македония
Източник: iStock photos/Getty images

Е вропейският парламент ще гласува днес в пленарната си сесия в Страсбург доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към Европейския съюз, предаде БГНЕС. Вотът идва след разгорещен дебат около текстове, свързани с изпълнението на ангажиментите на Скопие по преговорната рамка с ЕС.

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Докладът беше приет в Комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET) на 3 юни с 43 гласа „за“ срещу 17 „против“.

Няколко дни след одобряването му в комисията докладчикът Томас Вайц внесе ново предложение за изменение. С поправка 3 той поиска отпадането на Параграф 73 от бъдещата резолюция. Текстът призовава Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси да постигне „ясни и осезаеми резултати“, основавайки работата си на „обективни, автентични и доказани исторически източници и документи“ съгласно Втория протокол към Договора за добросъседство между България и Северна Македония. В него присъства и понятието „обща история“.

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По време на вчерашния дебат в пленарната зала български евродепутати се обявиха против опитите за премахване на този текст.

Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) заяви, че подкрепя европейската перспектива на Северна Македония, но предупреди, че насърчаването на страната да не изпълнява поетите ангажименти не е полезно.

Ивайло Вълчев (ИТН/Европейски консерватори и реформисти) заяви, че Северна Македония няма място в Европейския съюз, докато не извърши необходимите реформи.

Станислав Стоянов („Възраждане“/Европа на суверенните нации) посочи, че страната все още не може да гарантира сигурността на държавите членки на ЕС. Той подчерта, че гражданите на Северна Македония заслужават по-добро бъдеще, което минава през реформи, върховенство на закона и зачитане правата на всички общности.

В настоящия вариант на доклада е потвърдено, че Северна Македония трябва да изпълни поетия ангажимент за конституционни промени. Подчертава се позицията на Съвета на ЕС, че е готов да проведе следващата междуправителствена конференция веднага след като Скопие изпълни необходимите конституционни изменения в съответствие със своите вътрешни процедури.

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Документът отправя предупреждения за засилващото се чуждо влияние в страната. Изразена е загриженост от все по-тесните отношения със Сърбия, както и от нарастващото китайско икономическо и политическо присъствие чрез инфраструктурни проекти и кредитиране. Посочени са и опитите на Русия да упражнява влияние в Северна Македония.

Особено внимание е отделено на концепцията за т.нар. „Сръбски свят“. В текста се призовава ЕС да подкрепи Северна Македония в укрепването на устойчивостта ѝ срещу външно влияние, включително чрез религиозни мрежи. Изразено е и безпокойство от наративи, които поставят под въпрос суверенитета и териториалната цялост на държавите в региона, включително „Сръбски свят“.

Докладът съдържа и критики за липсата на напредък по редица въпроси. Изразена е сериозна загриженост, че Съвместната междуправителствена комисия между България и Северна Македония не е заседавала от юли 2022 г., като двете правителства са призовани да организират нова среща възможно най-скоро.

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Осъдени са опитите за подмяна и унищожаване на български исторически паметници и културно наследство. Изразено е съжаление за унищожаването и фалшифицирането на български надписи. Подчертана е и необходимостта от отваряне на архивите на югославските тайни служби УДБА и КОС.

Сред акцентите са още стратегическото значение на Коридор VIII, подкрепата за изграждането на трансграничния железопътен тунел между България и Северна Македония и необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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