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Забравете за диетите: 101-годишна жена доказа, че тайната на дълголетието е друга

Вместо ранно ставане и броене на калории, 101-годишната Дзиен Юецин си ляга в 2 през нощта, гледа шоу програми и не се лишава от чипс и бисквити след полунощ

17 юни 2026, 07:46
Забравете за диетите: 101-годишна жена доказа, че тайната на дълголетието е друга
Източник: iStock

Т айната на дългия живот често се свързва със строги диети, изтощителни тренировки и задължително ранно събуждане. Една 101-годишна жена от Китай обаче напълно разбива тези стереотипи. 

Дзиен Юецин от град Уанджоу наскоро отпразнува своя 101-ви рожден ден. За разлика от много свои връстници, тя все още има естествените си зъби, изключително остър ум и невероятна любов към живота. Дъщеря ѝ се шегува, че майка ѝ живее по графика на типичен тийнейджър.

Столетницата си ляга около 2 часа през нощта, като прекарва вечерите си в гледане на забавни телевизионни предавания. Буди се по естествен път около 10 часа сутринта и винаги започва деня си с любимата си чаша ароматен зелен чай.

Нощно хапване и перфектен сън

Възрастната жена изобщо не обръща внимание на калориите или на строгите графици. Тя яде само два пъти на ден, като обединява закуската и обяда, а вечеря около 18:00 часа. Никога обаче не се лишава от среднощни изкушения – ако Юецин огладнее след полунощ, тя с удоволствие си хапва бисквити или картофен чипс.

Тя приема този лежерен начин на живот преди няколко години. Преди това е била изключително активна, ходела е много пеша и е въртяла домакинството съвсем сама. След лошо падане и контузия на ръката обаче, семейството ѝ поема всички домашни задължения.

Освободена от битовите грижи, възрастната жена започнала да спи повече през деня, което постепенно изместило нощния ѝ график. Въпреки че стои до късно пред телевизора, качеството на съня ѝ остава отлично – Юецин заспива секунди след като главата ѝ докосне възглавницата.

Истинският еликсир на младостта

Близките ѝ вярват, че истинската тайна на нейното дълголетие се крие не в диетата, а в уникалния ѝ поглед върху живота. Юецин има изключително благ и спокоен характер, никога не таи лоши чувства и не приема трудностите в живота твърде сериозно.

През целия си път тя е била заобиколена от много любов. Покойният ѝ съпруг е правел всичко възможно, за да я вижда усмихната – водил я на кино и двамата са пътували изключително много.

Дори и след като навлезе във втория си век, Юецин продължава да пътува активно с децата и внуците си, като вече е посетила повече от 20 големи града.

Историята ѝ доказва, че животът без стрес, умението да се наслаждаваш на малките удоволствия, чашата зелен чай и свободата да бъдеш себе си понякога работят много по-добре от строгите забрани и изтощителните правила.

Източник: rbc.ua    
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