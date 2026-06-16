Медицинско чудо: Спасиха зрението на недоносено бебе, родено под 800 грама

У спешна лазерна операция на недоносено бебе, родено едва в 24-та гестационна седмица и с тегло под 800 грама, беше извършена в Очната клиника на УМБАЛ „Александровска“. Благодарение на навременната интервенция са предотвратени тежки усложнения и сериозен риск от трайно зрително увреждане за изключително малкия пациент. За случая съобщи ръководителят на клиниката проф. д-р Александър Оскар.

Случаят е пример за ключовото значение на координацията между различните лечебни заведения у нас. Животът на крехкото дете първоначално е спасен от неонатологичния екип на УМБАЛ „Софиямед“ и по-специално с усилията на д-р Илия Мангъров, след което се стига и до спешната намеса на офталмолозите в Александровска болница за спасяване на зрението му.

Битка за зрението в първите месеци от живота

Недоносените деца, родени с толкова ниско тегло, са изложени на огромен риск от развиване на ретинопатия – състояние, което без навременна диагностика и лазерно лечение може да доведе до пълна слепота.

„Днешната интервенция е доказателство, че когато знанието, опитът и грижата се срещнат навреме, дори най-малките пациенти получават шанс за големи победи“, коментира проф. Оскар. По думите му този случай отново поставя на преден план огромната важност на ранния скрининг и бързата реакция на медицинските екипи.

Анализ на 660 съдби в търсене на работещи решения

Темата за спасяването на зрението при най-малките пациенти е в основата и на новия научен труд на проф. Александър Оскар за присъждане на степента „Доктор на медицинските науки“. В дисертацията си известният очен лекар прави мащабен анализ на 660 случая на недоносени деца, родени преди 32-ра гестационна седмица или с тегло под 1500 грама.

„Зад всеки случай стои човешка съдба, семейна надежда и общата ни отговорност да дадем на тези деца най-добрия възможен старт в живота“, подчертава медикът.

Към момента бебето остава под наблюдение, като интервенцията е преминала успешно и прогнозите за зрението му са оптимистични благодарение на перфектната екипна работа между неонатолози и офталмолози.