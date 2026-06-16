Разкриха мащабен заговор срещу празника на Тръмп в Белия дом

Ф едерални служители в САЩ са арестували редица заподозрени, за които се смята, че са обсъждали заговор за атака по време на събитието UFC Freedom 250 в Белия дом, включително с помощта на дронове и въоръжен мъж, съобщи служител на федералните правоохранителни органи пред Си Ен Ен.

Екип, включващ Тайните служби и ФБР, е разкрил съобщения, обсъждащи заговора между множество лица.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отпразнува в неделя 80‑ия си рожден ден, като приветства предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран и организира шоу със смесени бойни изкуства, в клетка на Южната морава на Белия дом, като формалната причина за събитието беше приближаването на 250-ата годишнина от приемането на Декларацията за независимост на 4 юли 1776 г., считано за рождена дата на Съединените щати.

Източник: EPA/БГНЕС

Директорът на ФБР Каш Пател потвърди арестите в публикация в X, добавяйки, че усилията за спиране на „предполагаемо планираните атаки“ са били „операция в няколко щата“ и са включвали участници извън района на Вашингтон.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Източник от федералните правоохранителни органи заяви, че групата е обсъждала в съобщения прикачването на експлозиви към дронове, за да предизвика масова паника, както и използването на въоръжен мъж за стрелба по тълпата.

Арести са извършени в четири федерални окръга.

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Директорът на Тайните служби Шон Къран потвърди участието на агенцията в арестите, заявявайки в X: „В дните преди този уикенд нашите специални агенти, персонал за поддръжка на мисията и екипи за техническа сигурност работиха денонощно, за да идентифицират отговорните и да ги подведат под отговорност.“

Президентът Доналд Тръмп, когато беше попитан във вторник по време на срещата на върха на Г-7 във Франция дали е бил информиран за заплахата, каза: „Не съм чувал за това.“

Около 100 000 души се събраха за боевете на UFC в клетка на моравата пред Белия дом.

Източник: EPA/БГНЕС

Това бе първото професионално спортно събитие, проведено на територията на Белия дом.

Събитието беше анонсирано за първи път от президента Доналд Тръмп на 3 юли 2025 година по време на митинг в Айова. На 29 август 2025 година шефът на UFC Дaна Уайт потвърди, че плановете за събитието са финализирани. Официалното име UFC Freedom 250 беше обявено по време на излъчването на UFC 326 на 7 март тази година.

Първоначално се планираше събитието да се проведе на 4 юли 2026 година, но после то беше преместено за 14 юни поради „логистични причини“. Датата съвпадна с 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп и Деня на флага в САЩ.