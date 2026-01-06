България

Пеевски: Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, Тръмп даде отличен пример с отстраняването на Мадуро

Това написа председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски в профила на „ДПС-Пресцентър“ във Facebook

6 януари 2026, 11:29
Източник: БТА

"Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм". Това написа председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски в профила на „ДПС-Пресцентър“ във Facebook. 

"Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро", допълва още Пеевски. 

На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му са били заловени, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес. Двамата са били изведени от страната, поясни още Тръмп, цитиран от "Ройтерс" и "Франс прес".

Министерството на външните работи (МВнР) следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела. С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специална кризисна телефонна линия който координира действията за оказване на необходимото съдействие, съобщиха от пресцентъра на външното ни министерство в събота. Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България, допълниха от ведомството. 

На 5 януари Николас Мадуро се яви във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства. Шестдесет и три годишният Мадуро пледира „невинен“.

По случая заседава извънредно и Съветът за сигурност на ООН. 

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
