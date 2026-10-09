От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас

Р ъководителят на Офиса на украинския президент Кирило Буданов направи неофициална визита в България, преди да отлети за САЩ за съдбоносни преговори с екипа на Доналд Тръмп. В Маями той оглавява делегацията на Киев в ключови разговори за частично прекратяване на огъня, обхващащо енергийната инфраструктура и сигурността в Черно море.

За посещението му в страната ни първоначално се появиха слухове в интернет, а днес бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува своя обща снимка с Буданов.

"Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир", пише Цветанов в поста си във Facebook.

От България Буданов ще се присъедини към украинската делегация за САЩ, където започват двудневни преговори за войната на Русия в Украйна. Стив Уиткоф и Джаред Кушнър ще обсъждат с Украйна и Русия частично примирие, предвиждащо прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в Черно море, съобщава Axios. Изданието припомня, че днес в Маями представители на Тръмп ще се срещнат с украинска делегация и европейски представители, за да представят „нови идеи и предложения“ за излизане от задънената улица в преговорите за прекратяване на войната.

В четвъртък Буданов е написал в личния си профил в X: „Заминавам директно за САЩ заедно с нашия преговорен екип. Предстоят важни срещи. Продължаваме да работим за укрепване на дипломацията, за да доближим устойчивия и справедлив мир за Украйна. Не за всичко може да се говори публично, но трябва да останем мъдри, обединени и да подкрепяме нашата армия. Мирът не се постига с гръмки изявления - това е тежка колективна работа. Работим“.

Прямую до США разом із нашою перемовною групою. Заплановані важливі зустрічі. Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України. Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами – це важка спільна робота. Працюємо. — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) October 8, 2026

„Украинският преговорен екип се среща с Джаред Кушнер и Стив Уиткоф утре, петък, в САЩ. От наша страна ще бъдат Буданов, Кислица, Арахамия и Умеров. Планирано е срещите да продължат два дни, като разчитаме европейски екип да се присъедини както към нашата преговорна група, така и към американската“, обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Кирило Буданов е ръководител на Офиса на президента на Украйна; Сергей Кислица е първи заместник-ръководител на Офиса на президента; Давид Арахамия е лидер на парламентарната фракция „Слуга на народа“; а Рустем Умеров е шеф на Службата за външно разузнаване на Украйна.

Зеленски очаква преговорният екип да се върне в Киев сутринта в понеделник, 12 октомври, за да го информира за всички подробности. По думите му по време на разговорите се обсъждат различни варианти за секторно прекратяване на огъня.

„Обсъждаме всички тях - както морското, така и енергийното. Все още не съм готов да кажа какво би било реалистично или по-реалистично... Да кажем само, че не искам да казвам нещо, само за да може Русия, както обикновено, да направи точно обратното от инат“.

Зеленски добави, че с американската страна ще бъде обсъдена и противовъздушната отбрана, а искането на Украйна за изтегляне напред на финансирането ще бъде обсъдено с европейците.

Освен украинската делегация, ръководена от Буданов, САЩ са поканили също съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз.

Освен прекратяването на огъня, страните ще обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна и план за следвоенното възстановяване на страната. В навечерието на срещата Уиткоф и Кушнър са представили последните предложения на Тръмп и са получили от него допълнителни указания. Според Axios Вашингтон се стреми да предотврати по-нататъшна ескалация през следващия месец и да постигне дипломатически пробив преди изборите за Конгреса на САЩ и настъпването на зимата. На този фон Уиткоф и Кушнър може да посетят Москва още в края на октомври за нови преговори с Путин.