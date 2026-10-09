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От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас

Новината бе потвърдена, след като бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува обща снимка с Буданов във Facebook

Обновена преди 52 минути / 9 октомври 2026, 10:47
От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас
Източник: БГНЕС/EPA

Р ъководителят на Офиса на украинския президент Кирило Буданов направи неофициална визита в България, преди да отлети за САЩ за съдбоносни преговори с екипа на Доналд Тръмп. В Маями той оглавява делегацията на Киев в ключови разговори за частично прекратяване на огъня, обхващащо енергийната инфраструктура и сигурността в Черно море.

За посещението му в страната ни първоначално се появиха слухове в интернет, а днес бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува своя обща снимка с Буданов. 

"Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир", пише Цветанов в поста си във Facebook.

От България Буданов ще се присъедини към украинската делегация за САЩ, където започват двудневни преговори за войната на Русия в Украйна. Стив Уиткоф и Джаред Кушнър ще обсъждат с Украйна и Русия частично примирие, предвиждащо прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в Черно море, съобщава Axios. Изданието припомня, че днес в Маями представители на Тръмп ще се срещнат с украинска делегация и европейски представители, за да представят „нови идеи и предложения“ за излизане от задънената улица в преговорите за прекратяване на войната.

В четвъртък Буданов е написал в личния си профил в X: „Заминавам директно за САЩ заедно с нашия преговорен екип. Предстоят важни срещи. Продължаваме да работим за укрепване на дипломацията, за да доближим устойчивия и справедлив мир за Украйна. Не за всичко може да се говори публично, но трябва да останем мъдри, обединени и да подкрепяме нашата армия. Мирът не се постига с гръмки изявления - това е тежка колективна работа. Работим“.

„Украинският преговорен екип се среща с Джаред Кушнер и Стив Уиткоф утре, петък, в САЩ. От наша страна ще бъдат Буданов, Кислица, Арахамия и Умеров. Планирано е срещите да продължат два дни, като разчитаме европейски екип да се присъедини както към нашата преговорна група, така и към американската“, обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. 

Кирило Буданов е ръководител на Офиса на президента на Украйна; Сергей Кислица е първи заместник-ръководител на Офиса на президента; Давид Арахамия е лидер на парламентарната фракция „Слуга на народа“; а Рустем Умеров е шеф на Службата за външно разузнаване на Украйна.

Зеленски очаква преговорният екип да се върне в Киев сутринта в понеделник, 12 октомври, за да го информира за всички подробности. По думите му по време на разговорите се обсъждат различни варианти за секторно прекратяване на огъня.

„Обсъждаме всички тях - както морското, така и енергийното. Все още не съм готов да кажа какво би било реалистично или по-реалистично... Да кажем само, че не искам да казвам нещо, само за да може Русия, както обикновено, да направи точно обратното от инат“.

Зеленски добави, че с американската страна ще бъде обсъдена и противовъздушната отбрана, а искането на Украйна за изтегляне напред на финансирането ще бъде обсъдено с европейците.

Освен украинската делегация, ръководена от Буданов, САЩ са поканили също съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз.

Освен прекратяването на огъня, страните ще обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна и план за следвоенното възстановяване на страната. В навечерието на срещата Уиткоф и Кушнър са представили последните предложения на Тръмп и са получили от него допълнителни указания. Според Axios Вашингтон се стреми да предотврати по-нататъшна ескалация през следващия месец и да постигне дипломатически пробив преди изборите за Конгреса на САЩ и настъпването на зимата. На този фон Уиткоф и Кушнър може да посетят Москва още в края на октомври за нови преговори с Путин.

Източник: 24 часа/ pravda.com.ua    
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