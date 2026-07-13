Битови отпадъци и хигиенни материали изплуваха от морето край Централния плаж във Варна

Е ксперти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) извършиха спешна проверка на Централния плаж във Варна след сигнал за замърсяване на морето и плажната ивица с битови отпадъци и хигиенни материали.

Сигналът е подаден в неделя сутринта и се отнася до района между Централния и Южния плаж, където са били забелязани мокри кърпички, тоалетна хартия, санитарни материали и отпадъчни води.

При проверката на място инспекторите са установили наличие на отпадъци както във водата, така и по крайбрежната ивица. Най-силно замърсяване е отчетено в южната част на участъка, като количеството отпадъци постепенно намалява в посока север.

Каква е причината за замърсяването

По предварителни данни причината за замърсяването са интензивните валежи, които паднаха над Варна в нощта срещу 9 юли.

Обилният дъжд е довел до претоварване на канализационната система и запушване на решетка към преливник, който свързва битов и дъждовен колектор. В резултат на това се е стигнало до преливане на смесени води, достигнали до Черно море.

При огледа експертите са открили следи, потвърждаващи, че такова преливане е настъпило по време на силните валежи.

От РИОСВ уточняват, че към момента на проверката вече не е имало изтичане на отпадъчни води към морето и не са установени нови преливания от канализационната система.

ВиК - Варна получи предписания за почистване

Тъй като съоръжението се стопанисва от ВиК - Варна, на дружеството са издадени задължителни предписания за незабавно почистване на плажната ивица и отстраняване на натрупаните материали, довели до блокиране на решетката на преливника.

РИОСВ ще извърши последваща проверка дали дадените мерки са изпълнени.

Междувременно по искане на Басейнова дирекция са взети проби от морската вода за лабораторен анализ. Резултатите трябва да покажат дали замърсяването е повлияло върху качеството на водата и дали съществува риск за хората, които използват плажа.