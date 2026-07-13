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До 27 пъти по-силно от това на Юпитер: Учени откриха уникално магнитно поле на далечна планета

Учени откриха мощно магнитно поле около екзопланетата GJ 436 b, което е до 27 пъти по-силно от това на Юпитер. Според изследването в сп. „Сайънс“ феноменът влияе директно на звездата ѝ и отваря нов път към търсенето на живот в космоса.

13 юли 2026, 10:37
До 27 пъти по-силно от това на Юпитер: Учени откриха уникално магнитно поле на далечна планета
Източник: БТА

М еждународен екип от изследователи е открил убедителни доказателства за наличието на мощно магнитно поле около далечна екзопланета (планета извън Слънчевата система), предаде Синхуа, позовавайки се на изявление на Университета в Тел Авив, Израел.

Изследването, публикувано в сп. „Сайънс“, предоставя най-убедителните досега доказателства, че магнитното поле на екзопланета може да оказва пряко влияние върху нейната звезда.

Във фокуса на изследването е GJ 436 b – екзопланета с размерите на Нептун, която орбитира много близо до своята звезда. След анализ на 16 години наблюдения учените са открили периодични колебания в ултравиолетовото излъчване на звездата, синхронизирани с орбитата на планетата. Това показва наличието на взаимодействие между магнитното поле на планетата и звездата.

С помощта на компютърни модели изследователите са изчислили, че магнитното поле на екзопланетата GJ 436 b може да е между 2,3 и 27 пъти по-силно от това на Юпитер – най-силното планетарно магнитно поле в Слънчевата система.

Учените окачествяват откритието като пробив, тъй като магнитните полета около екзопланетите са изключително трудни за откриване.

Изследователите допълват, че откритието може да предложи нов начин за изучаване на далечни светове. То също така може да задълбочи разбирането за ролята, която магнитните полета могат да играят в защитата на планетарните атмосфери и поддържането на условия, благоприятни за живот.

Източник: БТА/Елена Христова    
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