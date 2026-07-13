По-евтино до гръцките острови: Фериботите свалят цени

Фериботите в Гърция свалят цените на билетите. Намаленията са различни за всяка компания.

С около 30 процента по-евтино ще ви излезе пътуване към островите в Егейско море ако сте 4-членно семейство и пътувате с автомобил.

Някои фериботни компании предлагат комбинирана услуга - по-евтини билети и намаление на цената на хотела на острова с около 20 на сто.

С 25 процента по-ниска цена може да заплатите ако сте в група от трима души и пътувате за Цикладските острови.

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При резервиране и плащане на билета за ферибот потърсете условията за по-ниски цени, съветват туроператорите.

Експерти в туристическия бранш коментират, че с тези намаления фериботните компании се опитват да увеличат пътуващите към гръцките острови. Заради скъпите билети много туристи предпочитат да почиват в континенталната част на Гърция. В някои периоди на годината и за някои направления пътуването със самолет и наемането на кола е по-евтино от пътуване с ферибот.