България

МОН предлага нови правила при определяне на таксите за студентите

Едно от основните предложения е минималният праг за таксите при платено обучение да бъде намален от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението

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М инистерството на образованието и науката предлага промени в правилата за определяне на таксите за студентите, с които да се ограничи поскъпването на платеното обучение и да се даде повече свобода на университетите при определянето на някои от таксите. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане, съобщи NOVA.

Едно от основните предложения е минималният праг за таксите при платено обучение да бъде намален от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Според представители на висшите училища сегашната формула затруднява университетите да определят конкурентни цени.

„Таксите, които се определят в България по формула, пречат на университетите свободно да ценообразуват“, коментира председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова.

От Софийския университет посочват, че именно действащата методика е причината за настоящите размери на таксите. „Заради това и нашите такси са така изчислени“, обясни заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Мадлен Данова.

Друга ключова промяна предвижда таксата за целия период на обучение в платена форма да не може да нарасне с повече от 20% спрямо първата година. Така, ако студент започне обучението си с годишна такса от 1000 евро, до дипломирането си тя няма да може да надхвърли 1200 евро годишно. Предлага се новите правила да важат и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година. Проектът предвижда още университетите сами да определят таксите за кандидатстване, а държавни стипендии да получават само студентите и докторантите в редовна форма на обучение.

Темата за размера на таксите остава чувствителна за студентите. Йордан Кръстителски, студент по право в Софийския университет, определя образованието като обществена мисия. „Осигурява равенство не само между етническите, но и между различните слоеве на обществото. Дава права на човека. Той знае, че е значим в обществото“, казва той.

По думите на представители на студентската общност високите такси често отказват млади хора от платеното обучение, въпреки че университетите разполагат с механизми за намаляването им при доказани финансови затруднения.

Общественото обсъждане на проекта продължава до 15 юли. След това предложенията ще бъдат обобщени, а окончателният вариант ще бъде внесен за разглеждане и гласуване в Народното събрание. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р Сеня Терзиева-Желязкова.

Източник: NOVA    
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