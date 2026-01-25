България

Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите

25 януари 2026, 13:45
Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда
Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода
Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние
Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната
След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис
Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои
Парламентарната комисия по туризъм с изнесено заседание в Пампорово
Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

В очакване на насрочването на дата за предсрочните парламентарни избори, основните политически формации се подготвят за активна кампания и следят с внимание появата на нов политически играч на терена. Напрежението около промените в Изборния кодекс остава високо, а партиите вече очертават възможните си партньорства.

Започва ерата „Йотова“ - политически шах или просто по „домовата книга“

След оставката на Румен Радев, всички политически сили очакват първите ходове на новия държавен глава Илияна Йотова и по-конкретно кога ще бъде даден старт на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

От ГЕРБ допускат, че Йотова може да се забави с решението си и да състави политически неутрален служебен кабинет, но засега не се ангажират с конкретни имена. От партията не посочват и кой според тях би бил най-подходящият кандидат за служебен премиер от т.нар. „домова книга“.

От „Продължаваме Промяната – Демократична България“ обаче са категорични, че най-подходящият кандидат за служебен министър-председател е управителят на БНБ Андрей Гюров.

След като разглеждането на Изборния кодекс на второ четене в пленарната зала тази седмица се провали, от ГЕРБ заявиха, че ако текстовете отново бъдат внесени за обсъждане, партията би подкрепила предложенията на „Има такъв народ“ за въвеждане на сканиращи устройства при гласуването.

„Може би България най-после, след последните 10 години, ще има президент, защото досега имаше партиен лидер на неясен политически субект. Надявам се госпожа Йотова да бъде максимално безпристрастна и обективна и да изгради напълно неутрална архитектура на служебното правителство – такава, която нито да носи служебни ползи на някои от участниците в кампанията, нито да създава злонамереност към други“, заяви Деница Сачева от ГЕРБ, цитирана от NOVA.

По думите ѝ партията няма да дава съвети нито за служебния премиер, нито за състава на служебния кабинет.

„Отстрани изглежда, че Румен Радев и Илияна Йотова вече са се разбрали изборите да бъдат след Великден. Време в тази седмица няма, освен ако служебното правителство вече не е конструирано и не бъде назначено буквално веднага“, коментира Атанас Атанасов от „Демократична България“.

Източник: NOVA    
Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Столицата на Гренландия остана без ток

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Зеленски разговаря във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа

На срещата бяха обсъдени съвместни проекти в областта на отбраната

Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ

Д-р Ким Уилямс, бивш президент на Американския колеж по кардиология, заявява, че "насърчаването на наситените мазнини и увеличаването на количеството протеини противоречи на цялата наука за храненето и кардиологията"

<p>Ветеран от ВМС на САЩ твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт</p>

Опитът ѝ да обиколи земното кълбо със самолета си Lockheed 10E Electra, заедно с навигатора Фред Нунан, приключва внезапно над Тихия океан

<p>Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера</p>

Момичето е с черепно-мозъчна травма

<p>За задкулисието в Народния театър: Какво разкри Ана Пападопулу</p>

По думите ѝ конфликтът е резултат от „спекулация с истината“

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Семейството малката Анран се установява в градчето преди шест години, а преди четири там се ражда и сестра ѝ

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Целта е предпазване от шпионаж и дезинформация

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Една перспективна естествена алтернатива един ден може да бъде произведена в много по-голям мащаб, използвайки ензими от слузеста плесен

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Не може да има политически или партийни различия, когато става въпрос за мира, заяви тя

<p>Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен</p>

Той е трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в събота в 21.50 часа

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

<p>Празник е! Кой има имен ден</p>

Той е роден през 329 г. в градчето Арианз в област Кападокия

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Ежедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите

Той се провежда непрекъснато от близо век, под строгия надзор на няколко пазители и много зрители

