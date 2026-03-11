Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

С лужебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов отправи критики към прокуратурата заради случая с временно отстранения български прокурор в Европейската прокуратура Теодора Георгиева. В ефира на NOVA той заяви, че отговорът на държавното обвинение по темата поставя допълнителни въпроси.

„Прокуратурата допълнително се дискредитира с отговора, в който признава, че има убедителни доказателства за корупция на Теодора Георгиева. Не може да бъде обяснено защо не са предприети действия. Ако са счели, че доказателствата не са убедителни, защо са ги изпратили на Европрокуратурата? Не изглежда прокуратурата да иска да изясни всички обстоятелства по случая“, посочи Янкулов.

По думите му остава необяснимо защо българската прокуратура е изпратила информация до европейската с „обосновано предположение за извършено престъпление – взимане на подкуп“, без впоследствие да последват действия, а случаят става публичен едва сега.

„Не е ясно как е изяснявана цялостната фактическа обстановка и дали доказателствата са проверени. По този начин не може да се води производство. Прокуратурата казва, че има показания на трима свидетели, но не е ясно каква е самоличността им, а това също е важно. Тя предоставя информация за разследване, по което не се знае какво се случва в момента“, допълни министърът.

Според него сходни твърдения за подкупи на магистрати са се появявали и в рамките на разследването по случая „Осемте джуджета“, свързано с бившия следовател Петьо Петров – Пепи Еврото, но не е ясно на кои свидетели принадлежат тези показания.

„Преди година прокуратурата заяви, че ще проверява изтеклите в публичното пространство записи по делото. Във вчерашната справка няма информация за това дали е назначена видеотехническата експертиза, за която се говореше. Теодора Георгиева не отрича среща с Пепи Еврото, но казва, че записът е орязан. Можем да направим обосновано предположение, че тези материални носители са се озовали в СГП. Оттам насетне не знаем какво се е случило с тях“, каза Янкулов.

Той припомни, че магистрати се разследват за престъпления по служба от Софийската градска прокуратура. По думите му за изпълняващия функциите главен прокурор съществува механизъм за разследване от т.нар. ад хок прокурор, но според него той трудно функционира на практика, въпреки че разследващият магистрат има по-голяма независимост.

Правосъдният министър заяви още, че възнамерява да поиска информация дали софийският градски прокурор Емилия Русинова е пътувала с автомобил на Петьо Петров.

„Тя може да послужи за изясняване на потенциалните връзки на Пепи Еврото с магистрати. Имам правомощията да потърся дисциплинарна отговорност при доказване на такива. Влиянията в правосъдието работят на основание зависимости, кариерно израстване или материални облаги. Шест години след започването на случая „Осемте джуджета“ можем да кажем, че тази мрежа е била сериозен инструмент за влияние в правосъдието и разплитането ѝ е от голяма важност“, коментира Янкулов.

Министърът посочи и че се работи по създаването на механизъм за институционална подкрепа на магистрати, включително физическа защита и психологическа помощ.

„Трябва да има и психологическа подкрепа, а институциите да третират магистрата като ценен човек, който да бъде използван за разплитане на мрежи за влияние“, каза той.

В понеделник прокуратурата излезе с позиция, в която заяви, че служебният министър на правосъдието чрез действията си уронва авторитета както на българската, така и на Европейската прокуратура. От държавното обвинение съобщиха, че ще информират европейския главен прокурор и европейските институции за действия, които според тях представляват „опит за дискредитиране на приключила дисциплинарна процедура в Европейската прокуратура“.

В неделя пред NOVA временно отстраненият български прокурор Теодора Георгиева заяви, че е сезирала правосъдния министър за възможни престъпления на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Случаят се развива на фона на продължаващия обществен и институционален дебат около разследването „Осемте джуджета“, което през последните години постави въпроси за предполагаеми зависимости и влияние върху магистрати в съдебната система. Разследването е свързано с изчезналия бивш следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, а част от твърденията по случая бяха разпространени чрез записи и свидетелски показания, чието изясняване продължава.