Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Р усия дава на Иран конкретни съвети относно тактиките за дронове, твърди източник от западно разузнаване пред Си Ен Ен.

Русия е сключила сделка с Иран за производство на стотици дронове?

Така Москва помага на Иран с усъвършенствани тактики за дронове от войната ѝ в Украйна, за да поразява цели на САЩ и страните от Персийския залив в Близкия изток.

Дроновете „Шахед“, проектирани от Иран, но масово произвеждани от Русия за употреба в Украйна, са се оказали неочаквано успешни в проникването през противовъздушната отбрана на страните от Персийския залив.

Разкриха приликите между иранската и руската тактика

Споделянето на руската разузнавателна информация с Иран досега се отчиташе като обща помощ при насочване, но специфичните тактически съвети са ново ниво на подкрепа, посочва Си Ен Ен.