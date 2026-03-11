Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят

М ного преди да станат снахи в Бъкингам, принцеса Даяна и Сара Фъргюсън са били близки приятелки още в тийнейджърските си години. Всъщност покойната принцеса на Уелс дори влиза в ролята на Купидон, помагайки на Сара и принц Андрю да се открият и да сключат брак, с което официално я приветства в британското кралско семейство, пише HOLA!

Двете жени споделят и друга съдбовна връзка: и двете се разделят със съпрузите си през 90-те години на миналия век. Омъжени за двама принцове, те веднага се превръщат в обект на постоянно сравнение от медиите. Често са представяни като съпернички – образ, който никога не е отразявал напълно реалността, въпреки наличието на известно напрежение помежду им. С течение на времето обаче приятелството между Даяна и Сара охладнява. Когато майката на принцовете Уилям и Хари загива в автомобилна катастрофа през 1997 г., двете вече не си говорят.

„За съжаление, накрая не бяхме разговаряли цяла година. Никога не разбрах истинската причина, освен че щом Даяна си внушеше нещо, то оставаше там за дълго“, пише бившата херцогиня на Йорк в автобиографията си „Търсейки Сара: Пътешествието на херцогинята към себе си“. „Пишех ѝ писма с мисълта, че каквото и да се е случило, то няма значение и трябва да се сдобрим. Знаех, че тя ще се върне при мен.“

Всъщност, само ден преди смъртта си, Даяна се обажда на общ приятел и пита: „Къде е червенокосата? Искам да говоря с нея.“ Сара също спомня, че връзката им е преминавала през възходи и падения, но „винаги сме поддържали силно приятелство. Връзката ни никога не е била прекъсвана“.

Въпреки че Сара твърди в автобиографията си, че не знае причината за раздора, често се цитира един анекдот, публикуван в по-ранните ѝ мемоари „Моята история: Сара, херцогинята на Йорк“. В книгата от 1996 г. бившата съпруга на Андрю разкрива, че е получила плантарни брадавици, след като е взела назаем чифт обувки от Даяна.

„Когато живеех в Клапам, Даяна ми помагаше, като ми даваше свои обувки (заедно с брадавиците си), тъй като носехме един и същи размер“, спомня си Сара. Според авторката Тина Браун и нейната биография „Хрониките на Даяна“ (2007 г.), тази реплика се оказва фатална грешка: „Разведената херцогиня публикува доста скучни мемоари, изпълнени с мили думи за снаха си, с изключение на едно фатално изречение. Тя написала, че вземайки обувките на Даяна, се е заразила с брадавици. Богините обаче нямат брадавици. Въпреки извиненията на Фърги, Даяна никога повече не проговорила с нея.“

Въпреки отчуждението им в края, Сара винаги говори с обич за своята „скъпа снаха и приятелка“ след нейната смърт. В ексклузивно интервю за списание HELLO! през 2021 г. бившата херцогиня призна: „Мисля за нея почти всеки ден. Тя беше единственият човек, който наистина ме разбираше и беше до мен през 80-те, когато всички носехме онези странни дрехи“. Тя добавя още: „Тя влезе в семейството преди мен и заедно се забавлявахме изключително много“.

Сара не пести суперлативи, описвайки Даяна като „ангелска, красива“ и „много забавна“. „Нямаше друга като нея. Винаги ще помня звънливия ѝ смях и пакостливото ѝ чувство за хумор. По време на вечеря тя ми шепнеше нещо и аз избухвах в смях, без да мога да се сдържа. А тя успяваше да запази пълно хладнокръвие, така че винаги изглеждаше сякаш аз съм непослушната.“

„Имаше период, в който вярвам, че се опитаха да ни разделят и това ме натъжи много, защото я обожавах. Все още я обожавам. Затова винаги казвам: няма значение какво мислят другите – ако обичаш някого, ти просто го обичаш. Сърцето ми винаги ще бъде с нея“, споделя в заключение Сара Фъргюсън.