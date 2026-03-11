Любопитно

Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят

Историята разкрива как една неволна шега в мемоарите на Сара Фъргюсън за обувки назаем и брадавици е довела до едногодишно мълчание и трайно отчуждение между нея и принцеса Даяна, продължило до самата смърт на Лейди Ди през 1997 г.

11 март 2026, 14:59
Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят
Източник: Getty Images

М ного преди да станат снахи в Бъкингам, принцеса Даяна и Сара Фъргюсън са били близки приятелки още в тийнейджърските си години. Всъщност покойната принцеса на Уелс дори влиза в ролята на Купидон, помагайки на Сара и принц Андрю да се открият и да сключат брак, с което официално я приветства в британското кралско семейство, пише HOLA!

Embed from Getty Images

Двете жени споделят и друга съдбовна връзка: и двете се разделят със съпрузите си през 90-те години на миналия век. Омъжени за двама принцове, те веднага се превръщат в обект на постоянно сравнение от медиите. Често са представяни като съпернички – образ, който никога не е отразявал напълно реалността, въпреки наличието на известно напрежение помежду им. С течение на времето обаче приятелството между Даяна и Сара охладнява. Когато майката на принцовете Уилям и Хари загива в автомобилна катастрофа през 1997 г., двете вече не си говорят.

Embed from Getty Images

„За съжаление, накрая не бяхме разговаряли цяла година. Никога не разбрах истинската причина, освен че щом Даяна си внушеше нещо, то оставаше там за дълго“, пише бившата херцогиня на Йорк в автобиографията си „Търсейки Сара: Пътешествието на херцогинята към себе си“. „Пишех ѝ писма с мисълта, че каквото и да се е случило, то няма значение и трябва да се сдобрим. Знаех, че тя ще се върне при мен.“

Всъщност, само ден преди смъртта си, Даяна се обажда на общ приятел и пита: „Къде е червенокосата? Искам да говоря с нея.“ Сара също спомня, че връзката им е преминавала през възходи и падения, но „винаги сме поддържали силно приятелство. Връзката ни никога не е била прекъсвана“.

Въпреки че Сара твърди в автобиографията си, че не знае причината за раздора, често се цитира един анекдот, публикуван в по-ранните ѝ мемоари „Моята история: Сара, херцогинята на Йорк“. В книгата от 1996 г. бившата съпруга на Андрю разкрива, че е получила плантарни брадавици, след като е взела назаем чифт обувки от Даяна.

Embed from Getty Images

„Когато живеех в Клапам, Даяна ми помагаше, като ми даваше свои обувки (заедно с брадавиците си), тъй като носехме един и същи размер“, спомня си Сара. Според авторката Тина Браун и нейната биография „Хрониките на Даяна“ (2007 г.), тази реплика се оказва фатална грешка: „Разведената херцогиня публикува доста скучни мемоари, изпълнени с мили думи за снаха си, с изключение на едно фатално изречение. Тя написала, че вземайки обувките на Даяна, се е заразила с брадавици. Богините обаче нямат брадавици. Въпреки извиненията на Фърги, Даяна никога повече не проговорила с нея.“

Embed from Getty Images

Въпреки отчуждението им в края, Сара винаги говори с обич за своята „скъпа снаха и приятелка“ след нейната смърт. В ексклузивно интервю за списание HELLO! през 2021 г. бившата херцогиня призна: „Мисля за нея почти всеки ден. Тя беше единственият човек, който наистина ме разбираше и беше до мен през 80-те, когато всички носехме онези странни дрехи“. Тя добавя още: „Тя влезе в семейството преди мен и заедно се забавлявахме изключително много“.

Сара не пести суперлативи, описвайки Даяна като „ангелска, красива“ и „много забавна“. „Нямаше друга като нея. Винаги ще помня звънливия ѝ смях и пакостливото ѝ чувство за хумор. По време на вечеря тя ми шепнеше нещо и аз избухвах в смях, без да мога да се сдържа. А тя успяваше да запази пълно хладнокръвие, така че винаги изглеждаше сякаш аз съм непослушната.“

„Имаше период, в който вярвам, че се опитаха да ни разделят и това ме натъжи много, защото я обожавах. Все още я обожавам. Затова винаги казвам: няма значение какво мислят другите – ако обичаш някого, ти просто го обичаш. Сърцето ми винаги ще бъде с нея“, споделя в заключение Сара Фъргюсън.

Принцеса Даяна Сара Фъргюсън Кралско семейство Приятелство Раздор Британска монархия
Последвайте ни

По темата

Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Пътят към печалбата: Как момиче печели по 2000 долара на месец от старите си дрехи

Пътят към печалбата: Как момиче печели по 2000 долара на месец от старите си дрехи

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Котките също изпитват тъга

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земетресение разтърси Южна Турция

Земетресение разтърси Южна Турция

Свят Преди 9 минути

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра

<p>Китайската система BeiDou - новият коз на Иран срещу Израел</p>

Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Свят Преди 33 минути

Експерти по разузнаването предполагат, че Китай може да е предоставил достъп до системата на Техеран

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

България Преди 39 минути

От пожарната уточняват, че ситуацията е под контрол

Приливът на късмета: Шест зодии ще получат всичко, което искат

Приливът на късмета: Шест зодии ще получат всичко, което искат

Любопитно Преди 1 час

Някои зодиакални знаци ще забележат значителни промени в професионалния и финансовия си живот до 15 март. Този период ще бъде благоприятен за печалби, нови проекти и стабилизиране на доходите

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

Свят Преди 1 час

Киев се очакваше да остане без пари в края на месеца, но спасителен заем от МВФ и помощ от скандинавските и балтийските държави ще го държат платежоспособен

Белият дом

Районът около Белия дом е в локдаун

Свят Преди 1 час

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 1 час

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

,

„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Любопитно Преди 1 час

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

ЕС постигна предварително споразумение за разширяване на санкциите срещу Иран

ЕС постигна предварително споразумение за разширяване на санкциите срещу Иран

Свят Преди 1 час

Предвижда се следващия понеделник то да бъде потвърдено на заседание на външните министри

Шефът на ФИФА: Тръмп казва, че Иран е добре дошъл на Световното първенство

Шефът на ФИФА: Тръмп казва, че Иран е добре дошъл на Световното първенство

Свят Преди 1 час

САЩ и Израел нанасят въздушни удари по Иран, поставяйки под въпрос участието му в турнира

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Свят Преди 1 час

Турция продължава усилията си да върне замесените страни на масата на преговорите и да съживи дипломацията, заяви той

ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

България Преди 2 часа

Те са свързани със заобикалянето на санкциите на ЕС и обмена на данни между европейските правоприлагащи власти

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Свят Преди 2 часа

Остров Харг се намира на около 16 мили от иранския бряг в Персийския залив, което го прави труден за защита и лесен за изолация

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Любопитно Преди 2 часа

79-годишната Шер предизвика слухове за брак с Александър Едуардс, след като се появи с огромен диамантен пръстен на сватбата на сина си Чаз Боно. Въпреки спекулациите, източници твърдят, че двойката все още не е планирала официална венчавка

Румъния разреши достъп на САЩ до военните си бази заради конфликта с Иран

Румъния разреши достъп на САЩ до военните си бази заради конфликта с Иран

Свят Преди 2 часа

Букурещ свика Върховния съвет за отбрана след официално запитване от САЩ за ползване на базата „Михаил Когалничану“ на фона на ескалиращия конфликт с Техеран

Снимката е илюстративна

Прекратиха поръчката за ремонт на на двигатели за самолети МиГ-29

България Преди 2 часа

Въпреки доставените първи осем F-16, страната ни трябва да поддържа старите съветски машини поне до 2028 г., но липсата на кандидати за ремонт поставя охраната на въздушното пространство под риск

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Edna.bg

Дакота Джонсън свали почти всичко за световна марка – кадрите подпалиха интернет

Edna.bg

Цветомир Найденов с нов коментар за дузпата за Левски и Съдийската комисия

Gong.bg

Йосиф Миладинов се завръща

Gong.bg

Изоставените от майка си 9-месечни близнаци вече са в приемно семейство

Nova.bg

ЕК: Няма краткосрочна заплаха за европейските доставки на горива

Nova.bg