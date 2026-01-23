България

Румен Радев напусна президентската институция

Радев беше изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова

23 януари 2026, 16:00
"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Р умен Радев напусна президентската институция днес в 16:00 ч. Той беше изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд (КС) ще заеме поста на държавен глава.

Двамата минаха по червен килим през шпалир от гвардейци. Размениха няколко думи с усмивка. После Радев подари на Йотова огромен букет с червени рози. След това Йотова се върна в президентството, вече като държавен глава.

Пред сградата на Президентството са се събрали поддръжници и неколцина противници на Радев, като има засилен полицейско присъствие.

"Радвам се, че преди 9 г. българите ми гласуваха доверие да бъда президент и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко много хора, наистина е вълнуващо и за мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология", заяви Радев пред очакващите го репортери и поясни: "Днес е последният ми ден като президент и първият ден ми като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България. Да защитим демокрацията. Да утвърдим закона. Да ускорим икономическото развитие. Така че всеки един от нас да се чувства защитен свободен и достоен гражданин на европейска България".

"Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че не могат да спрат вълната, защото сме заедно, защото сме много и защото каузата ни е България. За мен е чест!", добави Радев.

След това той поздрави част от събралите се хора, който скандираха името му, снима се и се здрависа с някои от тях

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред КС. Пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

"Ще решим делото за оставката Радев до дни"

Радев съобщи за решението си да подаде оставка на 19 януари в обръщение към българския народ, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната. 

Източник: БТА, Марин Колев    
Румен Радев президентска институция оставка Илияна Йотова вицепрезидент Конституционен съд държавен глава Конституция предсрочно прекратяване президентски мандат
