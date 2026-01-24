Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

Б ългария вече има първата жена президент, която трябва да даде старт на консултациите за нов служебен премиер и така да се отвори пътя към насрочване и подготовка на предсрочни избори. А на политическия терен очакват нов играч.

Отговори на въпросите, които се натрупаха от понеделник насам, когато вече досегашният президент на страната Румен Радев обяви, че напуска поста, се очакват още в първите дни на следващата седмица. Това прогнозира бившият говорител на част от служебните кабинети на Радев - Антон Кутев. Освен как ще се яви на предсрочните парламентарни избори, конкретика се очаква и около политиките, които Радев потенциално ще следва, както във вътрешнополитически, така и във външнополитически план.

Нито в понеделник, когато направи обръщение към нацията, нито в петък, когато напусна президентската институция и предаде властта към настоящия президент Илияна Йотова, Радев не обяви какви точно ще са следващите му ходове.

Радев все още не е водил разговори за листи и участие на негови приближени в потенциален бъдещ проект, заяви Антон Кутев.

"Той не би си позволил да започне да прави някакви партийни организации преди формално да е приключил КС, т.е. преди да е извървял всички стъпки по закон. Конституцията забранява това на президента. Така че сега вече след като официално е извън, той вече може действия. Те най-вероятно ще станат видими в началото на седмицата", каза Кутев пред NOVA.

Антон Кутев вече обяви, че ако получи покана би участвал в проект на Радев. Според него трябва да се търсят възможности за излизане от политическата криза.

"Надявам се той да събере достатъчно много гласове, за да не му се налага, по отношение на правителството, да влиза в компромиси. Но по отношение на конституционните промени, ВСС, там ще трябва да има разговор", посочи той.

"Формациите не трябва да чертаят червени линии още преди изборите", заяви бившият външен министър Ивайло Калфин в ефира на "Събуди се". И разчете изказването на Борисов преди дни, че вярва повече на Радев, отколкото на ПП-ДБ така: "Думите на Бойко Борисов са отворена врата за бъдещи разговори."

"Първата жена президент на България ще се опита да изгради свой образ", прогнозира Калфин.

Бившият външен министър и настоящият президент се познават от ученици, като и двамата са от редиците на БСП. А още за Йотова Калфин каза, че тя е човек, който си поставя цели, знае какво иска и как да го постигне.

"Дали си е поставила за цел да стане президент, не съм убеден", допълни той.

Калфин каза още, че като вицепрезидент Йотова се е представила много добре.