От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

Д нес Конституционният съд заседава, за да прекрати официално пълномощията на Румен Радев като президент на Република България.

Това е финалът на едно от най-динамичните и оспорвани присъствия в новата история на България.

Източник: БГНЕС

Румен Радев – генералът, който ще бъде президент

От момента, в който напусна кабината на изтребителя, за да влезе в голямата политика през 2016 г., до последния си ден като държавен глава, Радев остана фигура, която не позволяваше безразличие.

Източник: БГНЕС/Vesti.bg архив

Възходът: От авиобаза „Граф Игнатиево“ до победата

През 2016 г. Румен Радев беше политическа енигма. Генералът от ВВС, който спечели изборите като кандидат, подкрепен от БСП, бързо доказа, че няма да бъде просто фигурант. Неговият първи мандат започна с обещание за промяна, но скоро се превърна в открит фронт срещу тогавашния управленски модел.

Източник: БГНЕС

Събитията, които белязаха първия мандат на Румен Радев

Вдигнатият юмрук и площадите на 2020-а

Най-емблематичният момент в неговата кариера остава лятото на 2020 г. Излизането му пред протестиращите граждани с вдигнат юмрук се превърна в символ на разрива между институциите. Това беше моментът, в който Радев се позиционира не просто като президент, а като лидер на общественото недоволство, което в крайна сметка доведе до края на дългогодишното управление на ГЕРБ.

Източник: БГНЕС

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

Служебните кабинети: Реалната власт в ръцете на президента

Поради политическата нестабилност и поредицата от предсрочни избори, Румен Радев се превърна в президента с най-много реална власт в историята. Той назначи седем служебни правителства, които управляваха страната в продължение на години. Чрез тях той не само гарантираше функционирането на държавата, но и прокарваше своята визия за развитието на България, което му спечели както верни привърженици, така и остри критици.

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Геополитическите сблъсъци и „мирът“

Втория му мандат премина под знака на войната в Украйна. Позициите на Радев за военната помощ и дипломатическото решаване на конфликта предизвикаха бурни дебати и дълбоко разделение в обществото и парламента. Той остана верен на своята теза за „мира“ и „националния суверенитет“, дори когато това го поставяше в изолация от атлантическите партньори на страната.

Източник: БГНЕС

Какво оставя след себе си?

Румен Радев напуска президентството в момент на нов политически трус, провокиран от самия него с подаването на оставката. Той оставя след себе си институция с подчертана тежест и вицепрезидент, в лицето на Илияна Йотова, която познава механизмите на властта в детайли.

Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?

Въпросът, който вълнува всички днес, е: Отива ли си Радев от политиката, или това е само подготовка за следващия му, още по-амбициозен проект?

Източник: БГНЕС

Румен Радев: Генералът, който смени авиобазата с президентския пост (БИОГРАФИЯ)

Румен Георгиев Радев е роден на 18 юни 1963 г. в Димитровград. Пътят му към върховете на държавата преминава през строгата йерархия на българската армия и елитната подготовка на Военновъздушните сили.

Военна кариера и образование

Радев завършва Математическата гимназия в Хасково със златен медал, след което се посвещава на авиацията. През 1987 г. се дипломира като първенец на випуска във Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Професионалният му път като пилот преминава през ключови позиции:

Пилот на изтребител: Лети на самолети L-29, L-39, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-29. Има над 1400 летателни часа.

Специализации в САЩ: Завършва ескадрилно офицерско училище и Военновъздушния колеж (Air War College) в Максуел, Алабама, където придобива магистърска степен по „Стратегически проучвания“.

Командир на ВВС: От 2014 г. до 2016 г. заема поста Командир на Военновъздушните сили на Република България с чин генерал-майор.

През август 2016 г. подава оставка от армията, след като се обявява против концепцията за съвместна охрана на българското въздушно пространство с други държави членки на НАТО.

Политически възход

Малко след напускането на армията, Радев влиза в политиката като независим кандидат, подкрепен от БСП.

Първи мандат (2017–2022): Печели изборите на втори тур срещу Цецка Цачева. Мандатът му преминава в постоянна конфронтация с управлението на ГЕРБ, кулминирала в протестите през 2020 г., когато неговият „вдигнат юмрук“ се превръща в символ на недоволството.

Втори мандат (2022–2026): Преизбран е убедително с над 66% от гласовете. Този период се характеризира с рекорден брой служебни правителства, назначени от него поради невъзможността на парламентите да излъчат редовна власт.

Оставката

На 19 януари 2026 г., в безпрецедентен ход, Румен Радев обявява, че подава оставка една година преди официалния край на мандата си. Мотивите му са свързани с необходимостта от нов обществен договор и премахване на „порочния управленски модел“. На 23 януари Конституционният съд официално прекратява пълномощията му, с което се слага край на неговата ера на „Дондуков“ 2.

Личен живот

Румен Радев е женен за Десислава Радева от 2016 г. Има две деца от първия си брак – Дарина и Георги. Владее английски, немски и руски език. Притежава научната степен „доктор на военните науки“.