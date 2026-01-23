България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

След 9 години на „Дондуков“ 2, десетки политически битки и седем служебни кабинета, Румен Радев напуска президентския пост

23 януари 2026, 11:24
Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър
Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2
Трети опит: Депутатите отново не събраха кворум

Трети опит: Депутатите отново не събраха кворум

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека
Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка
След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Д нес Конституционният съд заседава, за да прекрати официално пълномощията на Румен Радев като президент на Република България.

Това е финалът на едно от най-динамичните и оспорвани присъствия в новата история на България.

Източник: БГНЕС

Румен Радев – генералът, който ще бъде президент

От момента, в който напусна кабината на изтребителя, за да влезе в голямата политика през 2016 г., до последния си ден като държавен глава, Радев остана фигура, която не позволяваше безразличие.

Източник: БГНЕС/Vesti.bg архив

Възходът: От авиобаза „Граф Игнатиево“ до победата

През 2016 г. Румен Радев беше политическа енигма. Генералът от ВВС, който спечели изборите като кандидат, подкрепен от БСП, бързо доказа, че няма да бъде просто фигурант. Неговият първи мандат започна с обещание за промяна, но скоро се превърна в открит фронт срещу тогавашния управленски модел.

Източник: БГНЕС

Събитията, които белязаха първия мандат на Румен Радев

Вдигнатият юмрук и площадите на 2020-а

Най-емблематичният момент в неговата кариера остава лятото на 2020 г. Излизането му пред протестиращите граждани с вдигнат юмрук се превърна в символ на разрива между институциите. Това беше моментът, в който Радев се позиционира не просто като президент, а като лидер на общественото недоволство, което в крайна сметка доведе до края на дългогодишното управление на ГЕРБ.

Източник: БГНЕС

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

Служебните кабинети: Реалната власт в ръцете на президента

Поради политическата нестабилност и поредицата от предсрочни избори, Румен Радев се превърна в президента с най-много реална власт в историята. Той назначи седем служебни правителства, които управляваха страната в продължение на години. Чрез тях той не само гарантираше функционирането на държавата, но и прокарваше своята визия за развитието на България, което му спечели както верни привърженици, така и остри критици.

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Геополитическите сблъсъци и „мирът“

Втория му мандат премина под знака на войната в Украйна. Позициите на Радев за военната помощ и дипломатическото решаване на конфликта предизвикаха бурни дебати и дълбоко разделение в обществото и парламента. Той остана верен на своята теза за „мира“ и „националния суверенитет“, дори когато това го поставяше в изолация от атлантическите партньори на страната.

Източник: БГНЕС

Какво оставя след себе си?

Румен Радев напуска президентството в момент на нов политически трус, провокиран от самия него с подаването на оставката. Той оставя след себе си институция с подчертана тежест и вицепрезидент, в лицето на Илияна Йотова, която познава механизмите на властта в детайли.

Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?

Въпросът, който вълнува всички днес, е: Отива ли си Радев от политиката, или това е само подготовка за следващия му, още по-амбициозен проект?

Източник: БГНЕС

Румен Радев: Генералът, който смени авиобазата с президентския пост (БИОГРАФИЯ)

Румен Георгиев Радев е роден на 18 юни 1963 г. в Димитровград. Пътят му към върховете на държавата преминава през строгата йерархия на българската армия и елитната подготовка на Военновъздушните сили.

Военна кариера и образование

Радев завършва Математическата гимназия в Хасково със златен медал, след което се посвещава на авиацията. През 1987 г. се дипломира като първенец на випуска във Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Професионалният му път като пилот преминава през ключови позиции:

Пилот на изтребител: Лети на самолети L-29, L-39, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-29. Има над 1400 летателни часа.

Специализации в САЩ: Завършва ескадрилно офицерско училище и Военновъздушния колеж (Air War College) в Максуел, Алабама, където придобива магистърска степен по „Стратегически проучвания“.

Командир на ВВС: От 2014 г. до 2016 г. заема поста Командир на Военновъздушните сили на Република България с чин генерал-майор.

През август 2016 г. подава оставка от армията, след като се обявява против концепцията за съвместна охрана на българското въздушно пространство с други държави членки на НАТО.

Политически възход

Малко след напускането на армията, Радев влиза в политиката като независим кандидат, подкрепен от БСП.

Първи мандат (2017–2022): Печели изборите на втори тур срещу Цецка Цачева. Мандатът му преминава в постоянна конфронтация с управлението на ГЕРБ, кулминирала в протестите през 2020 г., когато неговият „вдигнат юмрук“ се превръща в символ на недоволството.

Втори мандат (2022–2026): Преизбран е убедително с над 66% от гласовете. Този период се характеризира с рекорден брой служебни правителства, назначени от него поради невъзможността на парламентите да излъчат редовна власт.

Оставката

На 19 януари 2026 г., в безпрецедентен ход, Румен Радев обявява, че подава оставка една година преди официалния край на мандата си. Мотивите му са свързани с необходимостта от нов обществен договор и премахване на „порочния управленски модел“. На 23 януари Конституционният съд официално прекратява пълномощията му, с което се слага край на неговата ера на „Дондуков“ 2.

Личен живот

Румен Радев е женен за Десислава Радева от 2016 г. Има две деца от първия си брак – Дарина и Георги. Владее английски, немски и руски език. Притежава научната степен „доктор на военните науки“.

Юмрукът, властта и финалът: Знаковите мигове на Румен Радев
24 снимки
Равед юмрук
радев
радев
радев
Румен Радев Президент на България Конституционен съд Политическа кариера Вдигнатият юмрук Протести 2020 Служебни кабинети Война в Украйна Национален суверенитет Политическа нестабилност
Последвайте ни
След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
2 метра по-дълъг от RR Phantom, 4 пъти по-абсурден

2 метра по-дълъг от RR Phantom, 4 пъти по-абсурден

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 14 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 13 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 15 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Новите заплати в МВР: До 4700 евро за ръководството

Новите заплати в МВР: До 4700 евро за ръководството

България Преди 8 минути

МВР влиза в новата година с индексирани възнаграждения и традиционни коледни бонуси

Почина писателят Калин Терзийски

Почина писателят Калин Терзийски

България Преди 11 минути

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

Любопитно Преди 27 минути

Номинациите за „Оскар“ 2026 донесоха рекордните 16 отличия за „Грешници“, изненадващо отсъствие на „Злосторница: За добро“ и редица пренебрегнати, сред които Ариана Гранде, Адам Сандлър и Дуейн Джонсън

<p>Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред</p>

Радостин Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред

България Преди 31 минути

Според Радостин Василев, ако се въведат тези броячки и скенери, ще стане пълен хаос в момента на изборите

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Свят Преди 36 минути

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио"

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

Технологии Преди 45 минути

Продължителната сага за бъдещето на TikTok в САЩ намери решение чрез сделка, която включва участие на водещи американски компании и инвеститори и създаване на местна версия на приложението, която ще е с независима инфраструктура

Двама пострадали при челен удар край Владая

Двама пострадали при челен удар край Владая

България Преди 1 час

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 1 час

<p>Нейнски: ЕП няма позиция за &quot;Съвета за мир&quot;</p>

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

България Преди 1 час

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

<p>Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за &quot;мъртвите души&ldquo;</p>

Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

България Преди 1 час

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, каза Йорданов

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Свят Преди 1 час

Трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

Любопитно Преди 1 час

„Кой знае дали този човек, с когото разговарях, иска изобщо да споменавам името му?“, пошегува се звездата след последната си номинация за „Оскар“ и запази мълчание около своя вирусен разговор от церемонията на Златните глобуси

<p>Ръст в стойността на малката потребителска кошница през януари, ето с колко</p>

Цените в малката потребителска кошница растат през януари

България Преди 1 час

Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст, обяви заместник-директорът на ИССИО Виолета Иванова

<p>Канада отказа да е в менюто на Тръмп

Марк Карни отвърна на огъня на Тръмп: "Канада не живее заради Съединените щати"

Свят Преди 1 час

Карни очерта посоката на Канада, казвайки, че страната „трябва да бъде фар – пример за свят в морето“ и да не се поддава на авторитаризъм

Бактерии (снимката е илюстративна)

Глобалната заплаха, по-смъртоносна от рак, която никой в Давос не признава

Свят Преди 2 часа

„Една критична точка, която ме тревожи изключително много, е това, което аз наричам следващата пандемия, подпомогната от общественото недоверие“, заяви Ванина Лоран Ледрю, директор „Обществено здраве и правителствени въпроси“ в Institut Merieux и bioMerieux

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп представи "Съвета за мир" по време на Световния икономически форум в Давос

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Хари Стайлс се завръща на сцената с турне и Шаная Туейн в Лондон

Edna.bg

7 храни, които са по-здравословни, отколкото си мислим

Edna.bg

Десподов се появи на първа страница на испански вестник (СНИМКА)

Gong.bg

5 дни арест за фенове на Брюж в Астана заради шега с Борат

Gong.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения срещу лекаря, оперирал с фалшива диплома

Nova.bg