България

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за НСО

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха 64 депутати

18 септември 2025, 13:57
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за НСО
Източник: БТА

Д епутатите приеха на първо четене предложението на Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало”за промени в Закона за НСО, с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента.

Аргументът му е, че тази практика представлява "ненужна привилегия", която не е предоставена нито на администрацията на Народното събрание, нито на Министерския съвет.

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха  64 депутати, а предложението предизвика ожесточен спор между тях.

Източник: NOVA/Мариана Торманова

„Не става въпрос за противопоставяне, а за пропуска, който дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии за друг кръг хора. Президентската институция е единствената, която се обслужва с НСО. Какъв е проблемът да се приравни с всички останали? Тук става въпрос за военизирани служители с различни чинове. Трябва да се сложи точка на тази необоснована привилегия. Да видим как ще гласуват ПП-ДБ, защото Божанов тактично излезе на комисия”, заяви Стоянов.

„Тук не говорим за отнемане на правото на президента, а на администрацията. Защо им трябва специален автомобил с буркан? Няма държавна администрация със специален режим”, каза Христо Гаджев от ГЕРБ, цитиран от NOVA.

„Чувам, че НСО е най-голямата таксиметрова компания. Защо в парламента има близо 200 шофьори? Кого возят, какво возят? В министерствата има над 1000 и всичко това се плаща от българските граждани.  Докато тук лицемерно се говори за НСО на президента, какво правят 200 шофьори на НС? Нужни ли са на 240 депутати 200 шофьори? Между първо и второ четене ние ще внесем промени да се махне НСО на Пеевски. Не трябва да има депутат, който да използва НСО, освен председателя. И сега Пеевски искам да го видя колко е безстрашен да тръгне без охрана. Ще ви видя как ще гласувате”, посочи Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

„Забравих, че с „Възраждане” сте ангажирани да защитавате администрацията на президента. Дойде Пеевски и се уплашихте”, отвърна Атанасова от ДПС-НН.

„В много знаков ден избирате да приемате закони, които посягат върху институция, която олицетворява единството на нацията. Президентът представлява държавата. Абстрахираме се от конкретна фигура. Махането на член 14 е заплаха за националната сигурност. Президентът е стълб на държавността, администрацията му би следвало да бъде обезопасена. Премахването на този член крие рискове - дали няма да бъдат поставени подслушвателни устройства или бомба, отключва се вратата за заплаха на националната сигурност”, категоричен е Златан Златанов от „Възраждане”.

„В момента сме свидетели на евтин фарс и единствена цел - президентът да бъде публично унижен”, смята Юлиана Матеева от „Величие”.

„Вие правите ли разлика между институцията президент и администарцията? И коя администрация има таксиметрова компания НСО?  Министър-председателят с какво пътува? Никой не засяга президента. Тук става въпрос за администрацията”, поясни Хамид Хамид от ДПС-НН.  

Източник: NOVA    
НСО промени закон
Последвайте ни

По темата

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Как доказваме стаж за пенсия

Как доказваме стаж за пенсия

pariteni.bg
И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

България Преди 15 минути

Иззети са дрога, над 70 000 лева, злато, боеприпаси и документи

Бруталното убийство на украинска бежанка вдъхнови клипа на рап песен

Бруталното убийство на украинска бежанка вдъхнови клипа на рап песен

Свят Преди 1 час

Докато реалната история завършва трагично, видеото в YouTube канала на изпълнителя представя алтернативен край, в който той спасява жертвата

<p>Нов състав на съда ще гледа мярката на Благомир Коцев</p>

Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 1 час

Преди дни защитата му поиска той да бъде освободен

<p>Обявиха нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?</p>

Администрацията на Тръмп разкри нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?

Свят Преди 1 час

"Интересното е, че когато тестът се дава на хора, родени в страната, те не успяват да постигнат добри оценки"

„Без отстъпление“ в „Темата на NOVA“

„Без отстъпление“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Борисов: Как да ходя пеша? Болят ме коленете</p>

Борисов: Как да ходя пеша, болят ме коленете. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

България Преди 2 часа

Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ-СДС във връзка с протеста на ПП, който се проведе тази сутрин пред парламента

.

Как доказваме стаж за пенсия

България Преди 2 часа

Ако имаме трудова книжка, нужно ли е и удостоверение за осигурителен стаж

Мъж почина, след като го помислиха за бездомник и изнесоха тялото му навън

Мъж почина, след като го помислиха за бездомник и изнесоха тялото му навън

Свят Преди 2 часа

„Няма остаряване с доствойнство след загубата на дете“

<p>Окончателно: СО трябва да премести трамваите от локалното на бул. &quot;Скобелев&quot; до една година</p>

Окончателно: Столичната община трябва да премести трамваите от локалното на бул. "Скобелев" до една година

България Преди 2 часа

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Любопитно Преди 2 часа

28-годишната Хейли и 31-годишният Джъстин отпразнуваха седмата си годишнина от сватбата на 13 септември

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

България Преди 2 часа

Срещу тях се обявиха от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“

Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна

Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна

Любопитно Преди 2 часа

Водещата платформа за доставки продължава разширяването си в България, носейки повече удобство, подкрепа за местния бизнес и гъвкави възможности за доходи

Ученици се събират пред училище по време на протест, свикан от големи профсъюзи, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета, в Лил, Северна Франция, четвъртък, 18 септември 2025 г.

Най-голямата стачка във Франция от години насам в разгара на политическата криза

Свят Преди 2 часа

Около 800 000 души ще протестират срещу бюджетните планове, очакват се сериозни проблеми в редица сфери на обществения живот във Франция

Макрон ще предостави "научни" доказателства, че Бриджит е жена

Макрон ще предостави "научни" доказателства, че Бриджит е жена

Свят Преди 2 часа

Френският президент и Бриджит Макрон ще представят документацията в рамките на дело за клевета, което са завели срещу десния инфлуенсър Кандъс Оуенс

Арестуваха 52-годишен от Кюстендил за блудство с малолетна

Арестуваха 52-годишен от Кюстендил за блудство с малолетна

България Преди 2 часа

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа

Откриха мъжа, изчезнал от Дома за стари хора в Нови пазар

Откриха мъжа, изчезнал от Дома за стари хора в Нови пазар

България Преди 2 часа

Той е бил в добро здравословно състояние

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Късметлиите в зодиака до края на 2025г.

Edna.bg

Сангаре се бори за мястото си в Левски

Gong.bg

Синът на Христо Йовов бележи за Левски (видео)

Gong.bg

Приеха на първо четене промени в Закона за НСО

Nova.bg

Делото за мярката на Благомир Коцев е преразпределено на нов състав на съда

Nova.bg