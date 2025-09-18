България

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

"Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми", категоричен бе Валентин Четрафилов

18 септември 2025, 08:49
В сряда кметът на село Огняново, община Гърмен, публикува пост във Facebook, с който твърди, че станал жертва на побой и заплахи за живота му.

Иван Ижбехов разказа, че е бит от местен хотелиер, след като предизвикал проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Хотелиерът Валентин Четрафилов обаче поддържа съвсем различна теза за случилото се.

„Не мога да повярвам какво му става на това момче. Чета и не вярвам на очите си. Той изпитва злоба към мен и други колеги, защото не сме му дали пари за събора. Говорихме по телефона и той ме попита: „Защо не даваш пари за събора?”. Ще го съдя. Не може така  да уврежда имиджа на хотела ми”, категоричен бе Четрафилов пред NOVA.

Кметът обаче твърди, че са разговаряли по телефона няколко пъти. Той разказа още, че бил нападнат в гръб и не можел да реагира.

Ижбехов добави, че хотелиерът го заплашил да плати 200 000 лева на някого, за да го убият.

„Притеснен съм, защото той и приятелите му са хора с влияние. Не знам на какво е способен”, сподели кметът.

Източник: NOVA    
Огняново кмет хотелиер побой
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
