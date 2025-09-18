Свят

Администрацията на Тръмп разкри нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?

"Интересното е, че когато тестът се дава на хора, родени в страната, те не успяват да постигнат добри оценки"

18 септември 2025, 12:37
Администрацията на Тръмп разкри нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?
А дминистрацията на Тръмп разкри нов тест за имигрантите, желаещи да станат граждани, с нови въпроси и актуализиран праг за успех.

Според новия граждански тест, кандидатите за натурализация трябва да отговорят правилно на 12 въпроса от 20, с общо 128 възможни, за да се определи тяхното „знание и разбиране на основите на американската история, както и на принципите и формата на управление на Съединените щати“,  предаде Newsweek

Промените бяха обявени на 17 септември, отбелязван като Ден на гражданството, като Белият дом публикува копие от писмото, което президентът Доналд Тръмп изпраща до бъдещите нови граждани на САЩ.

„Това богато наследство сега е ваше, за да го защитавате, популяризирате и предавате на следващото поколение“, пише Тръмп. „Нашата история сега е ваша история... И нашата Конституция сега е ваша, за да я пазите, почитате и уважавате.“

Дорис Майснер, старши сътрудник в Института за миграционна политика и бивш директор на Службата за имиграция на САЩ, заяви пред Newsweek, че промяната в изискванията за теста не е непременно забележителна, но общият тон от страна на администрацията е такъв.

„Начинът, по който обясняват защо правят това, наистина хвърля съмнение върху допустимостта на хората“, каза Майснер. „Това предполага, че хората, кандидатстващи за натурализация, по някакъв начин или не са допустими, или имат съмнителни намерения за натурализация, или трябва ясно да се установи, че ще бъдат добри американци. Използва се език като възстановяване на целостта на процеса на натурализация. Просто няма доказателства, от десетилетия наистина, че хората, които търсят натурализация и са в състояние да изпълнят изискванията, по някакъв начин злоупотребяват със системата.“

По време на първия си мандат в Белия дом президентът Тръмп за първи път въведе версия на този нов тест, но при президента Джо Байдън Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) се върна към теста, използван от 2008 г., аргументирайки се тогава, че по-старият тест е бил разработен в продължение на дълъг период от време с подкрепата на множество организации.

В сряда USCIS подаде известие, че скоро ще замени теста с версия за 2025 г., която се основава на промените, направени през 2020 г.

Какви въпроси се задават в теста за гражданство?

USCIS предоставя ръководство за обучение и списък с въпроси за кандидатите, за да се подготвят за устния изпит. Въпросите обхващат редица теми – от Конституцията на САЩ, през това как е формирано правителството, до символиката на американското знаме и важните празници.

Някои примери за въпроси са:
- Назовете едно американско индианско племе в Съединените щати.
- Къде се намира Статуята на свободата?
- Какво направи движението за граждански права?
- Кой беше основният съперник на Съединените щати по време на Студената война?
- Джордж Вашингтон е известен с много неща. Назовете едно.
- Имаше 13 първоначални щата. Назовете пет.
- Какъв е един от начините, по които американците могат да служат на страната си?
- Назовете една власт, която е само за федералното правителство.

Въпросите са разделени на подкатегории, включително Система на управление, Права и отговорности, както и Колониален период и независимост.

Как имигрантите преминават теста?

Въпреки че има 128 потенциални въпроса, имиграционните агенти задават само случайна селекция от 20. Според новите правила може да не се наложи да бъдат зададени всички 20 въпроса, както беше изисквано в версията от 2020 г.

Въпросите ще спрат, когато имигрантът или отговори правилно на 12 – прага за преминаване – или ако отговори грешно на 9, което би означавало провал. Това е увеличение спрямо теста от 2008 г., който изискваше отговор на 10 въпроса и имаше праг за преминаване от 6.

Кандидатите ще имат възможност да направят теста два пъти, ако е необходимо, но ако се провалят два пъти, тогава молбата им за гражданство ще бъде отказана.

Майснер каза пред „Нюзуик“, че тестът често има процент на преминаване в ниските 90 процента. „Независимо дали тестът е със 100 въпроса, както беше преди, или с 128 въпроса, интересното е, че когато тестът се дава на хора, родени в страната, те не успяват да постигнат добри оценки“, каза тя. „Така че е справедливо да се каже, че хората, които кандидатстват за натурализация и които учат – и те учат упорито – в крайна сметка преминават теста с много висок процент.“

По-широки промени в молбите за гражданство

Въпреки че имигрантите, кандидатстващи за гражданство, често са преминали през строга проверка преди това за визи и зелени карти, новият тест е част от по-широк набор от корекции, които USCIS прави в процеса на натурализация.

Миналия месец агенцията обяви, че възобновява проверките в квартала, което означава, че агентите могат да интервюират съседи, колеги и други познати, преди да вземат решение. Имигрантите също трябва да докажат, че са показали „добър морален характер“, за да станат граждани на САЩ.

USCIS и по-широката администрация на Тръмп настояват, че това е необходимо, за да се гарантират високи стандарти. „Американското гражданство е най-свещеното гражданство в света и трябва да бъде запазено само за чужденци, които напълно ще приемат нашите ценности и принципи като нация“, каза говорителят на USCIS Матю Трагесер в прессъобщение в сряда. „Като гарантираме, че само тези чужденци, които отговарят на всички изисквания за допустимост, включително способността да четат, пишат и говорят английски и да разбират правителството и гражданските принципи на САЩ, могат да се натурализират, американският народ може да бъде сигурен, че тези, които се присъединяват към нас като съграждани, са напълно асимилирани и ще допринесат за величието на Америка. Тези критични промени са първите от многото.“

Кога започва новият тест за гражданство?

USCIS заяви, че тези, които вече са кандидатствали за гражданство или подадат молба в рамките на следващите 30 дни, ще преминат теста от 2008 г. Тези, които подадат молба след 30 дни, ще преминат новия тест за 2025 г., като USCIS посочи, че това вероятно означава, че тестът няма да започне напълно до три месеца от сега.

Особено внимание отдавна се обръща на кандидатите на възраст над 65 години, които са били законни постоянни жители поне 20 години, и това ще продължи. Според новите правила на тези кандидати все още ще бъдат задавани само 10 въпроса и ще трябва да отговорят правилно на 6.

Източник: Newsweek    
