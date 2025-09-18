Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

У правителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България излезе с позиция във връзка със самоотвода на съдебния състав по делото „Коцев“ и зачестилите публични атаки срещу магистрати.

Оттам заявяват "категорична нетърпимост към целенасочения натиск, който превърна съдебния процес по делото "Коцев" в поле за политически сблъсък и доведе до самоотвод на съдебния състав".

Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

"Това е тревожен сигнал, че границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината. През последните дни наблюдаваме координирана реторика на дискредитация – персонални квалификации, инсинуации за зависимости и внушения за „режисирани“ действия. Подобно поведение не просто уронва авторитета на конкретни магистрати, то цели да делегитимира институционалната рамка, в която решенията се вземат по доказателства и закон. Правата на защитата се отстояват в съдебната зала с процесуални средства, а не чрез публични кампании, натиск и обидни внушения. Политическите фигури, които избират езика на конфронтация вместо да си служат с реални аргументи, носят отговорност за подкопаването на доверието в съдебната власт. Прокуратурата упражнява правомощията си в рамките на закона и под контрола на независим съд. Опитите да се приписва произвол или да се подменя съдебният дебат с медийни постановки са неприемливи. Напомняме, че натискът и заплахите към магистрати не са „мнение“ - те са посегателство срещу конституционния ред. Призоваваме политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите. Професионалните общности следва да отстояват етичните стандарти в публичното слово, а медиите да се придържат към оповестяването на проверими факти, а не към сензационни внушения", заявяват от Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите.

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

"Изразяваме солидарност със съдиите, които предприеха самоотвод, за да предотвратят всякакво съмнение в безпристрастността на процеса. Заставаме зад колегите прокурори, които изпълняват задълженията си при засилен публичен натиск. Асоциацията на прокурорите ще реагира публично на всеки опит за сплашване или дискредитация на магистрати, а когато е необходимо ще сезира компетентните органи. Мястото на правосъдието е в съдебната зала, съобразно доказателствата по делата, а не в телевизионни студия и социалните мрежи", допълват оттам.