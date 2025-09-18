Мъж почина, след като го помислиха за бездомник и изнесоха тялото му навън

М ъж почина на паркинга на ресторант в Тексас, защото персоналът на ресторанта го е помислил за припаднал бездомник и го е изнесъл навън, вместо да извика медицинска помощ, твърди съсипаното му семейство, предаде New York Post.

Джеси Мобли-младши припаднал след като е ял в KFFO Afro Steakhouse в Хюстън на 7 август и служителите са го преместили навън и го подпрели с вещите му. Жертвата е открита следващата сутрин, според полицейското управление на Хюстън.

Тъй като персоналът сметнал, че Мобли е бездомник, те не се обадили на 911 за помощ; вместо това сами преместили мъжа, съобщи полицията.

Texas man dies in steakhouse parking lot after staff assumed he was a sleeping homeless man https://t.co/yhSnL5iZZT pic.twitter.com/r9lHSNpXR9 — New York Post (@nypost) September 18, 2025

34-годишният мъж, който живеел с леля си, бил обявен за мъртъв пред търговския център в квартал Елдридж/Уест Оукс малко след 9 часа сутринта.

Студентка от Института "Behind the Chair", училище за красота до ресторанта, направила мрачното откритие на път за занятията си.

Лелята на Мобли, Шарлийн Фог-Дрейк, изразила възмущението си от ресторанта, твърдейки, че действията на персонала довели до смъртта на племенника й.

„Защо не се обадихте на 911? Смятам, че хората трябва да понесат отговорност за това, наистина го смятам“, каза Фог-Дрейк пред „Хюстън Кроникъл“.

Собствениците на ресторанта отказали да коментират смъртта на Мобли, според KHOU.

Diner collapses while eating at steak restaurant - staff dumped his body outside to die instead of calling 911 https://t.co/72l1VnNv9v — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2025

Причината за смъртта не е разкрита, тъй като полицията очаква резултатите от аутопсията.

Родителите на Мобли, които вече са загубили три деца през последните 13 години, питат защо ресторантът не е помогнал на сина им.

„Просто мислим, че ако някой му беше оказал помощ, вместо да го остави на тротоара – да се обади на 911, ако не друго. Ако не знаете какво не е наред с някого, не трябва да предполагате“, каза майката на Мобли, Рене, пред изданието.

Сърцераздирателните преживявания, които Рене и съпругът ѝ Джеси-старши са изтърпели през последното десетилетие, са се отразили на бащата на Мобли.

„Големият Джеси“ е преживял 13 сърдечни пристъпа, два инсулта, нуждаел се е от 10 стента и операция на каротидната артерия, съобщи изданието.

„Няма остаряване с доствойнство след загубата на дете“, каза той, разкривайки, че е свалил около 27 кг.

Съкрушените родители твърдят, че тялото на Мобли е започнало да показва признаци на разлагане, когато го видели.

Мобли беше кремиран в Хюстън, преди родителите му да върнат праха му у дома в Спринг, Тексас.

Скърбящата леля разкри, че планирала специална вечеря за Мобли в ресторант на брега на водата, но той починал седмица преди 35-ия си рожден ден.